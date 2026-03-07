Formel 1: Der Saisonstart in Australien heute live im TV, Stream und Ticker

SPORT1 07.03.2026 • 20:00 Uhr Am Sonntag startet die Formel 1 in die neue Saison. Bis auf Pole-Setter George Russell sind nicht alle von den neuen Autos begeistert.

Die Motoren heulen wieder auf! Am Sonntagmorgen (5 Uhr deutscher Zeit im LIVETICKER) geht das erste Formel-1-Rennen der neuen Saison in Melbourne über die Bühne – mit einschneidenden Änderungen.

Favorit dürfte Pole-Setter George Russell im Mercedes sein, der mit dem neuen Auto scheinbar am besten klarkam. Neben ihm geht sein Teamkollege Kimi Antonelli ins Rennen.

Formel 1: So können Sie den Saisonstart in Melbourne live verfolgen:

TV: Sky

Sky Stream: Sky

Sky Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Erstmals in der Geschichte der Rennserie trägt der Elektromotor fast die Hälfte der Leistung bei, der Bedarf eines Formel-1-Autos ist aber so groß, dass die Fahrer ihre Runden nicht unter Volllast fahren können - weil ihnen sonst die Energie ausgeht.

Weltmeister Londo Norris wurde im McLaren hingegen nur Sechster, während Red-Bull-Pilot Max Verstappen bereits im ersten Qualifying ausschied. Entsprechend sauber waren die beiden.

„Wir sind von den besten Autos in der Geschichte zu den vielleicht schlechtesten gekommen, was die Fahrbarkeit angeht“, sagte Norris: „Wir müssen jetzt damit leben und das Beste daraus machen.“

Auch Verstappen wiederholte seine Kritik, die er schon während der Testfahrten geäußert hatte. „Ich habe definitiv überhaupt keinen Spaß mit diesen Autos“, sagte er, „die Formel“ für die Power Unit sei „einfach nicht korrekt. Das ist schwierig zu ändern, aber irgendwie müssen wir es tun.

