Super-GAU für den Formel-1-Weltmeister!

David Funk , Maximilian Huber 15.03.2026 • 08:27 Uhr Beim Großen Preis von China können sowohl Weltmeister Lando Norris als auch Teamkollege Oscar Piastri nicht starten.

Großes Drama um das Weltmeisterteam McLaren! Beim Großen Preis von China (JETZT im Liveticker) konnten sowohl Weltmeister Lando Norris als auch Teamkollege Oscar Piastri nicht an den Start gehen.

Bereits eine halbe Stunde vor Rennbeginn hatte sich abgezeichnet, dass Norris seinen Startplatz mit der Nummer sechs nicht einnehmen kann. Fieberhaft hatten die Mechaniker von McLaren am Auto des Weltmeisters geschraubt, um einen Start zu ermöglichen.

„Es ist enttäuschend. Es ist das erste Mal, dass ich in der Formel 1 nicht an den Start gehen konnte“, sagte der 26-Jährige bei Sky. „Es ist ein Problem, dass wir aktuell nicht beheben können und das Team wird herausfinden, an was es lag und dann werden wir es lösen.“

Formel 1: Drama um Norris und Piastri

Kurz vor dem Start kam dann der nächste Nackenschlag. „Mein Auto ist okay“, sagte Teamkollege Oscar Piastri vor dem Start. Letztendlich war dies nicht der Fall, auch der Australier konnte seinen Startplatz in der Startformation nicht einnehmen.

Laut Sky kämpften beide Formel-1-Boliden mit Problemen am Energiesteuerungselement; zum Zeitpunkt des Rennstarts waren beide Autos noch nicht aus der Boxengasse gefahren und hätten demnach aus der Box ins Rennen starten müssen.

Wenig später folgte die Gewissheit: Sowohl Norris als auch Piastri verpassen das Rennen in Shanghai und müssen nun mit ansehen, wie der Grand Prix ohne das Weltmeisterteam stattfindet. Noch im letzten Jahr hatte Piastri das Rennen in China für sich entschieden. Schon beim Großen Preis von Australien hatte der 24-Jährige aufgrund technischer Probleme nicht an den Start gehen können.

„Leider haben wir bei beiden Autos unterschiedliche Probleme festgestellt“, teilten die Team-Weltmeister mit: „Wir werden nun daran arbeiten, sie zu identifizieren.“