Formel 1: Entwarnung nach heftigem Crash

SID 29.03.2026 • 08:29 Uhr Oliver Bearman ist beim Rennen in Japan mit hohem Tempo von der Strecke abgekommen und gecrasht. Nach kurzem Aufenthalt im Medical-Center kann er aufatmen.

Schreckmoment für Oliver Bearman: Der Formel-1-Pilot hat beim Rennen in Japan einen heftigen Unfall offenbar ohne schwere Verletzungen überstanden. Bearman musste bei der Zufahrt auf Kurve 13 in Suzuka plötzlich ausweichen, nachdem vor ihm Franco Colapinto (Alpine) überraschend langsam unterwegs war, kam mit seinem Haas auf das Gras an der Strecke und krachte dann seitlich in die Streckenbegrenzung.

„Seitlich ist immer noch für den Kopf und alles nicht so schön, weil einfach weniger Energie absorbiert wird“, bewertete Sky-Experte Ralf Schumacher. Bearman konnte zwar aus dem Auto steigen, humpelte danach aber stark.

Formel 1: Bearman kommt mit Schrecken davon

Nach kurzem Aufenthalt im Medical-Center und einer Röntgenuntersuchung teilte sein Team mit, dass es dem 20-Jährigen den Umständen entsprechend gut gehe und er sich bei dem Crash „keine Knochenbrüche zugezogen“ habe. Es soll eine Prellung im Knie gewesen sein.