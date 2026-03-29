Formel 1: Entwarnung nach heftigem Crash

Schreckmoment für Oliver Bearman: Der Formel-1-Pilot hat beim Rennen in Japan einen heftigen Unfall offenbar ohne schwere Verletzungen überstanden. Bearman musste bei der Zufahrt auf Kurve 13 in Suzuka plötzlich ausweichen, nachdem vor ihm Franco Colapinto (Alpine) überraschend langsam unterwegs war, kam mit seinem Haas auf das Gras an der Strecke und krachte dann seitlich in die Streckenbegrenzung.
Heftiger Crash in Suzuka
„Seitlich ist immer noch für den Kopf und alles nicht so schön, weil einfach weniger Energie absorbiert wird“, bewertete Sky-Experte Ralf Schumacher. Bearman konnte zwar aus dem Auto steigen, humpelte danach aber stark.
Formel 1: Bearman kommt mit Schrecken davon
Nach kurzem Aufenthalt im Medical-Center und einer Röntgenuntersuchung teilte sein Team mit, dass es dem 20-Jährigen den Umständen entsprechend gut gehe und er sich bei dem Crash „keine Knochenbrüche zugezogen“ habe. Es soll eine Prellung im Knie gewesen sein.
Weil die nächsten beiden Rennen in Bahrain und Saudi-Arabien abgesagt wurden, hat Bearman über einen Monat Zeit, um wieder völlig fit zu werden. Der nächste Grand Prix ist für den 3. Mai in Miami/USA geplant.
Jetzt für den Motorsport-Newsletter anmelden und keine News mehr verpassen! Alle Infos zu Formel 1, MotoGP und mehr direkt in dein Postfach