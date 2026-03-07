Bitterer Formel-1-Start für Verstappen

SPORT1 07.03.2026 • 06:46 Uhr Beim Qualifying zum Australien-Grand-Prix ist für Max Verstappen nach einem Crash früh Schluss.

Ereignisreicher Auftakt in die neue Formel-1-Saison. Beim Qualifying zum Großen Preis von Australien in Melbourne ist Superstar Max Verstappen bereits im Q1 ausgeschieden.

Der viermalige Weltmeister flog auf seiner ersten schnellen Runde direkt in der ersten Kurve ab und schlug mit seinem Red-Bull-Boliden in die Streckenbegrenzung ein. „Fantastisch“, funkte der Niederländer sarkastisch.

Verstappen-Verletzung an der Hand?

Um einen klassischen Fahrfehler handelte es sich bei dem Abflug derweil nicht, vielmehr blockierten die Hinterreifen seines Autos. „Ich bin okay. Das Auto hat einfach auf der Hinterachse verdammt blockiert“, so Verstappen am Funk.

Der 28-Jährige verließ nach dem Einschlag auf den ersten Blick unverletzt sein Auto, hielt sich in der Folge aber seine Hand und schien Schmerzen zu haben. TV-Bilder zeigten, dass er seine Hände beim Einschlag noch am Lenkrad gehabt hatte.

Das Qualifying musste daraufhin unterbrochen werden.