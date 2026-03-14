Rekord geknackt! Historischer Moment in der Formel 1

SPORT1 14.03.2026 • 09:14 Uhr Mercedes sichert sich in China die nächste Pole-Position. Jungstar Kimi Antonelli schreibt Geschichte und luchst Sebastian Vettel einen Rekord ab.

Historischer Moment in der Formel 1. Kimi Antonelli hat sich die Pole Position für den Großen Preis von China geholt und damit Sebastian Vettel als jüngster Pilot auf Startposition eins abgelöst.

Die deutsche Legende war in Monza 2008 damals 21 Jahre und 72 Tage alt. Antonelli unterbot den Heppenheimer deutlich. Der Italiener ist 19 Jahre, sechs Monate und 17 Tage jung. Antonelli jubelte: „Ich bin absolut glücklich. Klar hatte George ein Problem. Es wäre cool gewesen, wenn er richtig hätte fahren können.“

Antonelli schlägt Russell

Das Supertalent profitierte auch von technischen Schwierigkeiten seines Mercedes-Kollegen George Russell, der in letzter Sekunde trotzdem noch auf Platz zwei fuhr. „Schadensbegrenzung“, nannte es der WM-Führende. Rang drei ging an Altmeister Lewis Hamilton im Ferrari.

Mercedes-Teamchef Toto Wolff freute sich riesig mit seinem jungen Fahrer und Ex-Pilot Lewis Hamilton. „Großer Stolz, weil die ersten drei Fahrer sind ja unsere. Kimi jüngster Pole-Setter - jetzt kommt er in die Gänge. Wir haben immer gesagt, dass das erste Jahr ein Lernjahr ist. Es wird auch in diesem Jahr nicht immer einfach sein, aber jetzt hat er mal eine Runde hingeknallt – auch mit dem Glück des Tüchtigen, weil bei George ein Problem war, aber trotzdem muss man das erst einmal schaffen.“

Max Verstappen (Red Bull) konnte als Siebter nicht in den Kampf um die vorderen Startplätze eingreifen.