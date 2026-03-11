Formel 1: Droht die totale Mercedes-Dominanz? Marko reagiert

SID 11.03.2026 • 05:45 Uhr Helmut Marko zieht nach dem Großen Preis von Australien Bilanz.

Der langjährige Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko glaubt nach den ersten Eindrücken an eine nachhaltige Mercedes-Dominanz in der laufenden Formel-1-Saison.

„Das Auto lag wie auf Schienen, rutschte nicht, war also wirklich gut im Gegensatz zu den vergangenen Jahren“, sagte Marko im RTL/ntv-Interview. An Mercedes in einer Saison heranzukommen, werde „schwierig“. Die Silberpfeile hatten beim Saisonstart in Australien einen souveränen Doppelsieg durch George Russell und Kimi Antonelli gefeiert.

Formel 1: „Überholen in keiner Weise besser geworden“

Dem von vielen kritisierten neuen Reglement, laut dem zur Saison 2026 fast die Hälfte der Leistung aus dem Elektromotor kommt, müsse man eine Chance geben.