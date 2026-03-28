F1 Suzuka: Antonelli & Russell Bestzeit – Mercedes vor Pole

Die Mercedes-Piloten Kimi Antonelli und George Russell haben in der dritten Trainingssession der Formel 1 in Japan zurückgeschlagen und gehen als Favoriten in das Qualifying. Der Italiener Antonelli setzte sich mit seiner Bestzeit von 1:29,362 Minuten vor seinem britischen Teamkollegen und WM-Spitzenreiter Russell (0,254 Sekunden zurück) durch. Die bislang dominierenden Silberpfeile greifen bei der Zeitenjagd in Suzuka (7.00 Uhr MEZ/Sky) nach der dritten Pole Position im dritten Saisonrennen.
Formel 1: Mercedes im dritten Training wieder vorne
Ferrari-Pilot Leclerc hinter Mercedes-Duo
Ferrari-Fahrer Charles Leclerc lag als Dritter schon klar hinter dem Mercedes-Duo (0,867). McLarens Oscar Piastri, der am Freitag die schnellste Runde auf dem Traditionskurs gedreht hatte, erreichte mit über eine Sekunde Rückstand zu Antonelli Rang vier (1,002). Rekordweltmeister Lewis Hamilton wurde mit seinem Ferrari Fünfter (1,021), Titelverteidiger Lando Norris im zweiten McLaren Sechster (1,238).
Hülkenberg übertrumpft Verstappen im Audi
Nico Hülkenberg setzte den positiven Eindruck von Audi in Japan fort und belegte einen guten siebten Platz (1,296). Damit lag der Emmericher wieder vor Red-Bull-Star Max Verstappen, der nur Rang acht (1,548) schaffte.
Formel 1 pausiert bis Miami
Nach dem Grand Prix am Sonntag (7.00 Uhr MEZ/Sky) verabschiedet sich die Formel 1 in eine längere Pause. Aufgrund der kriegsbedingten Absagen der Rennen in Bahrain und Saudi-Arabien geht es erst Anfang Mai in Miami weiter.
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