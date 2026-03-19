Aston Martin Krise: Newey legt Teamchef-Amt nieder

SPORT1 19.03.2026 • 17:59 Uhr Aston Martin reagiert auf den Fehlstart. Einem Bericht zufolge gibt Adrian Newey den Teamchef-Posten mit sofortiger Wirkung ab.

Bei Aston Martin gibt es nach dem katastrophalen Saisonstart in der Formel 1 offenbar personelle Konsequenzen. Motorsport.com Italien zufolge wird Adrian Newey sein Amt als Teamchef mit sofortiger Wirkung niederlegen und sich wieder ausschließlich auf technische Aufgaben konzentrieren.

Sein Nachfolger soll bereits feststehen: Demnach wirbt Aston Martin Audi-Teamchef Jonathan Wheatley ab. Der frühere Red-Bull-Sportchef ist erst seit zehn Monaten bei Audi tätig.

Newey ist ebenfalls noch nicht lange in seiner Position tätig: Ende November war er zum neuen Team Principal von Aston Martin befördert worden – nun ist das Kapitel nach wenigen Monaten wohl schon wieder beendet.

Formel 1: Aston Martin massiv in der Krise

Aston Martin hat in der neuen Saison bislang große Probleme mit dem Auto. Der von Newey konzipierte AMR26 ist der erste komplett unter seiner Regie entwickelte Bolide. Doch ausgerechnet die neue Honda-Werks-Powerunit für 2026 bereitet massive Schwierigkeiten.

Für Audi wäre ein Abgang von Wheatley ein herber Rückschlag. Der Brite genießt hohes Ansehen im Fahrerlager und kennt Newey aus gemeinsamen Red-Bull-Zeiten.