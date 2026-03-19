Aston Martin Krise: Newey legt Teamchef-Amt nieder

Bei Aston Martin gibt es nach dem katastrophalen Saisonstart in der Formel 1 offenbar personelle Konsequenzen. Motorsport.com Italien zufolge wird Adrian Newey sein Amt als Teamchef mit sofortiger Wirkung niederlegen und sich wieder ausschließlich auf technische Aufgaben konzentrieren.
Teamchef-Knall in der Formel 1
Sein Nachfolger soll bereits feststehen: Demnach wirbt Aston Martin Audi-Teamchef Jonathan Wheatley ab. Der frühere Red-Bull-Sportchef ist erst seit zehn Monaten bei Audi tätig.
Newey ist ebenfalls noch nicht lange in seiner Position tätig: Ende November war er zum neuen Team Principal von Aston Martin befördert worden – nun ist das Kapitel nach wenigen Monaten wohl schon wieder beendet.
Formel 1: Aston Martin massiv in der Krise
Aston Martin hat in der neuen Saison bislang große Probleme mit dem Auto. Der von Newey konzipierte AMR26 ist der erste komplett unter seiner Regie entwickelte Bolide. Doch ausgerechnet die neue Honda-Werks-Powerunit für 2026 bereitet massive Schwierigkeiten.
Für Audi wäre ein Abgang von Wheatley ein herber Rückschlag. Der Brite genießt hohes Ansehen im Fahrerlager und kennt Newey aus gemeinsamen Red-Bull-Zeiten.
Wann genau ein Wechsel über die Bühne gehen könnte, ist allerdings noch offen. Führungspersonal in der Formel 1 kann nach einer Kündigung nicht sofort zu einem anderen Team wechseln und muss ein sogenanntes „Gardening Leave“ – also einen Zwangsurlaub – einhalten.