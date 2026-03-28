Formel 1: Quali-Flop! Verstappen giftet

Moritz Pleßmann 28.03.2026 • 08:22 Uhr Max Verstappen verpasst beim Großen Preis von Japan im Qualifying eine Top-Platzierung klar. Der Niederländer kommt nicht über Q2 hinaus und meckert über das Auto.

Max Verstappen hat beim Großen Preis von Japan in Suzuka eine Top-Platzierung im Qualifying klar verpasst und wird beim Rennen am Sonntag (ab 7 Uhr im LIVETICKER) nur von Rang 11 starten.

Der Niederländer schied schon nach Q2 aus und landete sogar hinter Teamkollege Isack Hadjar, der es auf Rang acht schaffte. Nach dem Aus zeigte er sich frustriert: „Ich glaube, es ist etwas falsch mit dem Auto. Es ist völlig unfahrbar in dieser Qualifikation“, meckerte er über Funk.

Formel 1: Ungewohnte Situation für Verstappen

„Läuft im Moment nicht rund. Für ihn auch ungewohnt“, resümierte Sky-Experte Ralf Schumacher: „Max eineinhalb Zehntel langsamer als der Teamkollege, was man so auch nicht kennt.“

Nach der Session äußerte sich Verstappen erneut kritisch: „Wir haben sehr viele Probleme beim Kurveneingang, es ist sehr schwierig. Ich fahre auch ein anderes Aeropaket, das scheint auch nicht zu funktionieren. Also es ist nicht wirklich gut.“