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Formel 1: Russell ehrt Fan mit besonderem Helm

Rührende Helm-Geste von Russell

George Russell ehrt in Suzuka einen vierjährigen Fan. Doch sportlich schlägt Teamkollege Kimi Antonelli zurück.
George Russell startet als einer der Favoriten in die Formel-1-Saison 2026. Nach einer konstant starken Vorsaison trauen viele dem Mercedes-Piloten den nächsten Schritt zu, doch liefert er auch im Titelkampf?
SPORT1
George Russell ehrt in Suzuka einen vierjährigen Fan. Doch sportlich schlägt Teamkollege Kimi Antonelli zurück.

George Russell hat dem Großen Preis von Japan eine ganz persönliche Note verliehen. Der Mercedes-Pilot brachte in Suzuka einen speziellen Sticker auf seinem Helm an – entworfen vom vierjährigen Fan Sogo.

Die holografisch gestaltete Illustration zeigt Russell Seite an Seite mit seinem selbsternannten japanischen Nummer-1-Fan im berühmten T-Pose-Jubel.

Sogo durfte das Mercedes-Team in der Garage besuchen und einen exklusiven Blick auf den W17 werfen – das Einsatzfahrzeug der Silberpfeile für die Saison 2026. Besonders rührend: Der Junge lernt eigenen Angaben zufolge Englisch, um sich mit Russell unterhalten zu können, und hat selbst mit dem Kartsport begonnen.

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Formel 1: Fans feiern Russell für Fan-Geste

In den sozialen Netzwerken feierten Fans die Geste. „Solche kleinen Gesten machen es für Fahrer und Fans noch spezieller“, schrieb ein User.

Russell folgt damit dem Beispiel von Carlos Sainz. Der Williams-Pilot hatte beim Aserbaidschan-GP 2025 einen Einhorn-Sticker („Sparkles“) einer jungen Anhängerin auf dem Helm getragen und fuhr damit zu Rang drei – dem ersten Williams-Podium seit vier Jahren.

Antonelli stiehlt Russel in Japan die Show

Sportlich lief es für Russell in Suzuka solide, aber nicht perfekt: Er wurde Vierter. Den Sieg sicherte sich Teamkollege Kimi Antonelli, der nach seinem Triumph in China erneut gewann und damit die Führung in der Fahrerwertung übernahm.

Mit 19 Jahren ist der Italiener nun der jüngste WM-Spitzenreiter der Formel-1-Geschichte. Mercedes setzt damit seinen starken Saisonstart fort – und Russell muss sich warm anziehen.

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