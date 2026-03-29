Formel 1: Spektakulärer Diebstahl bei Schokoriegel-Partner

SPORT1 29.03.2026 • 11:33 Uhr Kurz vor Saisonstart werden dem Formel-1-Partner KitKat auf dem Weg nach Polen tonnenweise Schokoriegel gestohlen. Die Ermittlungen laufen.

Mehr als zwölf Tonnen Schokolade sind spurlos verschwunden – und das ausgerechnet beim offiziellen Schokoriegel der Formel 1. Wie Nestlé bestätigte, wurde ein Lkw mit 413.793 KitKat-Riegeln auf dem Transport von Italien nach Polen gestohlen.

Der Vorfall ereignete sich in der vergangenen Woche. Laut Unternehmen sind sowohl das Fahrzeug als auch die gesamte Ladung weiterhin unauffindbar. Die betroffene Ware stammt aus der neuen Produktlinie, die im Zuge der Partnerschaft mit der Königsklasse eingeführt wurde.

Mit Galgenhumor reagierte der Hersteller auf den spektakulären Coup. „Wir haben die Menschen immer ermutigt, eine Pause mit KitKat einzulegen. Aber offenbar haben Diebe die Botschaft zu wörtlich genommen und sich mit mehr als zwölf Tonnen unserer Schokolade eine Auszeit genommen“, zitierte die Nachrichtenagentur AFP einen Sprecher.

Nestlé warnte zugleich, die gestohlene Ware könnte über inoffizielle Kanäle in Europa auftauchen. Dank individueller Chargencodes seien die Riegel jedoch zurückverfolgbar. Die Ermittlungen laufen.

Formel 1: KitKat offizieller Schokoriegel

KitKat ist seit Beginn der Saison 2025 offizieller Schokoriegel der Formel 1. In der laufenden Saison feiert die Partnerschaft ihr erstes volles Jahr. Zum Start brachte die Marke unter anderem einen Schokoriegel in Form eines Formel-1-Autos auf den Markt. Ein 29-Gramm-Produkt, das zunächst in ausgewählten europäischen Märkten eingeführt wurde.