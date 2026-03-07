Formel 1: Verstappen-Crash im Qualifying

SID 07.03.2026 • 06:35 Uhr Der Ex-Weltmeister wird beim Saisonauftakt in Australien vom Ende des Feldes starten.

Max Verstappen wird vom Ende des Feldes in die neue Ära der Formel 1 starten. Der viermalige Weltmeister verlor im Qualifying zum Grand Prix von Australien gleich zu Beginn seiner ersten schnellen Runde die Kontrolle über seinen Red Bull. Der Bolide brach beim Anbremsen auf Kurve eins unvermittelt aus, drehte sich und schlug hart in die Streckenbegrenzung ein.

„Das Auto hat auf der Hinterachse verdammt noch mal blockiert, fantastisch“, funkte Verstappen an die Box. Im Kampf um die Startplätze für den Saisonauftakt am Sonntag (5.00 Uhr MEZ/Sky) konnte Verstappen damit keine Zeit setzen, er wird ganz hinten einsortiert.

Die Formel 1 hat sich zur neuen Saison ein grundlegend neues Reglement verordnet, die Power Unit bezieht nun fast die Hälfte ihrer Leistung aus einem Elektromotor. Verstappen gehörte zu den lautesten Kritikern der neuen Antriebe, unterstrich zuletzt aber dennoch seine Ambitionen für diese Saison. Im vergangenen Jahr hatte er nach vier Titeln in Serie die WM an Lando Norris im McLaren verloren.