Japan-GP: Leitplanken-Crash in Suzuka – Start verspätet!

SID 29.03.2026 • 06:45 Uhr Der Große Preis von Japan startet später. Grund sind Reparaturarbeiten an einer Leitplanke.

Der Große Preis von Japan beginnt mit einer zehnminütigen Verzögerung. Als Grund nannte der Automobil-Weltverband FIA Reparaturarbeiten an einer Leitplanke, die bei einem Unfall im vorangegangenen Porsche Carrera Cup Japan beschädigt worden war.

Formel-1-Rennen beginnt 7.10 Uhr

Das dritte Rennen der Formel-1-Saison beginnt damit erst um 7.10 Uhr (MEZ/Sky und im LIVETICKER).

Antonelli startet von der Pole

Mercedes-Pilot Kimi Antonelli geht von der Pole Position in den Grand Prix und will seinen zweiten Sieg in Folge feiern.

WM-Leader Russell auf Startplatz zwei

Teamkollege und WM-Spitzenreiter George Russell startet von Rang zwei.

Motorsport-Newsletter jetzt abonnieren