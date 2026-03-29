Japan-GP: Leitplanken-Crash in Suzuka – Start verspätet!

Der Große Preis von Japan beginnt mit einer zehnminütigen Verzögerung. Als Grund nannte der Automobil-Weltverband FIA Reparaturarbeiten an einer Leitplanke, die bei einem Unfall im vorangegangenen Porsche Carrera Cup Japan beschädigt worden war.
Verzögerter Rennstart in Suzuka
Der Große Preis von Japan startet später. Grund sind Reparaturarbeiten an einer Leitplanke.
Formel-1-Rennen beginnt 7.10 Uhr
Das dritte Rennen der Formel-1-Saison beginnt damit erst um 7.10 Uhr (MEZ/Sky und im LIVETICKER).
Antonelli startet von der Pole
Mercedes-Pilot Kimi Antonelli geht von der Pole Position in den Grand Prix und will seinen zweiten Sieg in Folge feiern.
WM-Leader Russell auf Startplatz zwei
Teamkollege und WM-Spitzenreiter George Russell startet von Rang zwei.
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