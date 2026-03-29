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Japan-GP: Leitplanken-Crash in Suzuka – Start verspätet!

Verzögerter Rennstart in Suzuka

Der Große Preis von Japan startet später. Grund sind Reparaturarbeiten an einer Leitplanke.
Mit der neuen F1-Saison beginnt eine neue Ära. Neue Regeln, Autos und technische Änderungen sollen den Sport grundlegend verändern. Doch welche Auswirkungen haben die neuen Bestimmungen auf Teams, Fahrer und den Rennsport?
SID
Der Große Preis von Japan startet später. Grund sind Reparaturarbeiten an einer Leitplanke.

Der Große Preis von Japan beginnt mit einer zehnminütigen Verzögerung. Als Grund nannte der Automobil-Weltverband FIA Reparaturarbeiten an einer Leitplanke, die bei einem Unfall im vorangegangenen Porsche Carrera Cup Japan beschädigt worden war.

Formel-1-Rennen beginnt 7.10 Uhr

Das dritte Rennen der Formel-1-Saison beginnt damit erst um 7.10 Uhr (MEZ/Sky und im LIVETICKER).

Antonelli startet von der Pole

Mercedes-Pilot Kimi Antonelli geht von der Pole Position in den Grand Prix und will seinen zweiten Sieg in Folge feiern.

WM-Leader Russell auf Startplatz zwei

Teamkollege und WM-Spitzenreiter George Russell startet von Rang zwei.

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