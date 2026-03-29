Formel 1: Wolff veräppelt Rekordsieger: "Müssen in Fahrschule"

Moritz Pleßmann 29.03.2026 • 11:59 Uhr Kimi Antonelli erwischt bei seinem historischen Sieg in Japan einen schlechten Start. Teamchef Toto Wolff erklärt humorvoll, wie es weitergehen woll.

Trotz seines historischen Sieges beim Großen Preis von Japan offenbarte Mercedes-Supertalent Kimi Antonelli deutliche Startschwierigkeiten. Von der Pole-Position fiel der Italiener direkt zu Beginn auf Rang fünf zurück.

„Der Start ist ein bisschen in die Hose gegangen“, resümierte Teamchef Toto Wolff bei Sky und fügte scherzend an: „Da müssen wir in die Fahrschule gehen, wie man die Kupplung regelmäßig loslässt.“

Antonelli habe „die Kupplung schnalzen lassen“, dadurch kam es zum „Wheelspin“ und dem schlechten Start. Auch der neue Führende der Gesamtwertung zeigte sich selbstkritisch: „Ich muss da noch etwas trainieren, um ein besseres Gefühl dafür zu bekommen. Das war definitiv mein Schwachpunkt in diesem Jahr.“

Formel 1: Wolff-Sohn im Pyjama am Simulator

Kurios wurde es im Anschluss, als Wolff gefragt wurde, ob sein Sohn Jack wieder auf der Kartbahn unterwegs sei. „Mein Sohn schaut parallel Fernsehen“, begann er und zückte dabei sein Handy aus der Tasche. „Und fährt, das muss ich zeigen, Suzuka im Simulator – im Pyjama.“ Dabei zeigte er Sky-Moderator Peter Hardenacke und Experte Timo Glock das entsprechende Video.