"Große Ehre": Norris wird bei Madame Tussauds verewigt

SID 19.03.2026 • 12:05 Uhr Der Formel-1-Weltmeister wird bald Seite an Seite mit Lewis Hamilton im Wax Museum in London zu sehen sein.

Formel-1-Champion Lando Norris wird in Wachs gegossen. Der Brite erhält im Sommer einen Platz im berühmten Londoner Wax Museum. „Es ist wirklich surreal, daran zu denken, dass ich eine Figur bei Madame Tussauds bekomme. Das ist eine große Ehre“, sagte Norris, der seinen ersten Titel in der Königsklasse des Motorsports im vergangenen Jahr mit McLaren gewonnen hatte.

Für seine Wachsfigur wurde Norris von Künstlern des Studios detailliert vermessen. Von seiner Augenfarbe bis zum Rennschuh wurde jede Facette analysiert, um eine möglichst perfekte Nachbildung des Rennfahrers zu erstellen.

Der 26-Jährige gehört spätestens seit seinem Weltmeistertitel im Dezember 2025, bei dem er sich spektakulär gegen Max Verstappen und Teamkollege Oscar Piastri durchsetzte, zu den größten Stars der Formel 1. Norris‘ Wachsfigur wird sich in London in ein Kabinett zahlreicher Sportgrößen reihen und an der Seite von Formel-1-Kollege Lewis Hamilton sowie der Fußballstars Cristiano Ronaldo und Kylian Mbappé zu sehen sein.