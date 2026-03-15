Kein Start in China: Beide McLaren mit Technik-Problemen

SID 15.03.2026 • 08:31 Uhr Lando Norris und Oscar Piastri bleiben in der Garage.

Formel 1 ohne Weltmeister: Für Lando Norris und das gesamte McLaren-Team war der Große Preis von China am Sonntag schon vor dem Start beendet. Norris und auch sein Teamkollege Oscar Piastri mussten aufgrund von technischen Defekten passen, McLaren meldete mit Blick auf Norris‘ Boliden Probleme mit der Elektronik. Der Engländer schaffte es gar nicht erst in die Startaufstellung, Piastri musste von dort zurück in die Garage geschoben werden.

„Leider haben wir bei beiden Autos unterschiedliche Probleme festgestellt“, teilten die Team-Weltmeister mit: „Wir werden nun daran arbeiten, sie zu identifizieren.“