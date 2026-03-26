Leclerc dämpft Ferrari-Erwartungen

SID 26.03.2026 • 06:11 Uhr Ferrari überzeugt zu Beginn der Saison in der Formel 1. Doch der Monegasse sieht die Silberpfeile weiterhin deutlich vorne.

Ferrari-Pilot Charles Leclerc sieht sein Team auch beim Großen Preis von Japan als klare zweite Kraft hinter Mercedes. „Ich glaube nicht, dass es so knapp ist, wie die Leute vielleicht denken“, sagte der Monegasse am Donnerstag in Suzuka: „Es ist immer noch ein erheblicher Vorteil.“

Leclerc hatte zum Auftakt der Formel-1-Saison in Australien hinter den Silberpfeilen den dritten Platz belegt, in China stand dann Rekordweltmeister Lewis Hamilton neben Kimi Antonelli und George Russell auf dem Podest.

Vor allem in den ersten Rennrunden lieferten sich die Ferraris dabei packende Duelle mit der Konkurrenz, profitierten dabei von ihren eigenen raketenhaften Starts. Am Ende lagen die Mercedes-Fahrer dann aber jeweils deutlich vorne.

Ferrari? „Wir sind noch nicht da, wo wir hinwollen“

„Wir wollen Rennen gewinnen, was im Moment sehr schwierig erscheint, da Mercedes auf einem sehr hohen Niveau agiert“, sagte Leclerc vor dem Grand Prix am Sonntag (7.00 Uhr/Sky): „Wir haben in diesem Jahr einen guten Schritt nach vorne gemacht. Wir sind einfach noch nicht da, wo wir hinwollen, und wir werden weiter in diese Richtung arbeiten.“