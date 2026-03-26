Madrids Mega-Kurve der Formel 1

SID 26.03.2026 • 05:09 Uhr Eine der steilsten Kurven der Königsklasse entsteht gerade in Spaniens Hauptstadt. Ab diesem Sommer wird dort in der Formel 1 gefahren.

Eine der steilsten Kurven der Formel 1 steht schon bald in Madrid. La Monumental nennt sich der Abschnitt des neuen Stadtkurses, auf dem am 13. September erstmals der Große Preis von Spanien stattfindet.

Die Asphaltierung der Kurve wurde in dieser Woche abgeschlossen, es sei die „größte technische Herausforderung“ beim Bau der Strecke gewesen, teilte die Königsklasse mit.

Mit 550 Metern wird es die längste Kurve im Kalender sein, etwa sechs Sekunden werden die Fahrer pro Runde in dem steilen Abschnitt verbringen. Auch die Überhöhung ist besonders: 13,5 Grad beträgt die Neigung, die steilste Kurve der Formel 1 im niederländischen Zandvoort weist eine Neigung von 19 Grad auf.

Derartige Abschnitte sind eine Seltenheit in der Formel 1, und auch die legendären Oval-Kurven im Motor Speedway von Indianapolis sind weniger steil.

Madrid folgt auf Stadtkurstrend in der Formel 1

Die Madring getaufte Strecke in Spaniens Hauptstadt ist der neueste Zuwachs für die Rennserie, die in den vergangenen Jahren die Anzahl an Stadtkursen im Kalender deutlich erhöht hat: 8 der 22 Rennen in diesem Jahr steigen auf komplett oder teilweise öffentlichen Straßen.