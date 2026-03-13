Medien: Formel-1-Rennen in Bahrain und Saudi-Arabien abgesagt

SID 13.03.2026 • 16:12 Uhr Nach Informationen von Sky und RTL/ntv finden die Rennen im April wegen des Kriegs im Iran nicht statt.

Die Formel 1 hat offenbar auf die kritische Sicherheitslage im Nahen Osten reagiert und als Folge des Iran-Kriegs die bevorstehenden Rennen in der Golfregion erwartungsgemäß abgesagt. Dies berichteten Sky und RTL/ntv übereinstimmend am Freitag, von der Rennserie gab es zunächst keine Bestätigung. Ebenso blieb zunächst offen, ob andere Streckenbetreiber einspringen oder die Rennen ersatzlos ausfallen.

Der Große Preis von Bahrain (12. April) und der Große Preis von Saudi-Arabien (19. April) stehen zwar erst in einem guten Monat an, wegen der komplizierten Logistik des Formel-1-Trosses drängte aber die Zeit.

Nach dem absolvierten Saisonauftakt in Australien sowie dem Folgerennen in China an diesem Wochenende findet der dritte Saisonlauf der Königsklasse in Japan (29. März) statt. Der Kalender umfasste auch in der Saison 2026 planmäßig 24 Rennen.