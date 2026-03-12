Formel 1: Norris hofft auf Verbesserung in "allen Bereichen"

SID 12.03.2026 • 10:58 Uhr Lando Norris wünscht sich eine Steigerung bei seinem McLaren-Team, um mit Mercedes mithalten zu können.

Formel-1-Weltmeister Lando Norris hofft beim Großen Preis von China auf eine Steigerung bei seinem McLaren-Team. „Wir wissen, dass wir uns in allen Bereichen verbessern müssen, nicht nur beim Antrieb, sondern am gesamten Auto“, sagte der Engländer, der kein Freund des neuen Reglements ist: „Es ist ordentlich, wir haben eine gute Ausgangsposition, aber wir wollen es noch besser machen.“

In Australien beim Auftakt war Norris Fünfter geworden, im Vergleich zu den überragenden Mercedes-Fahrern George Russell und Kimi Antonelli hatte er keine Chance. Beim Sprint (Samstag, 4.00 Uhr MEZ) und Grand Prix (Sonntag, 8.00 Uhr MEZ) in Shanghai werde der Abstand etwas geringer sein, mutmaßte der Weltmeister: „Es sollte etwas einfacher sein, und deshalb erwarten wir, etwas näher dran zu sein.“