Formel 1: Verstappen-Frust bei Mercedes-Gala

Die Silberpfeile sind in einer eigenen Liga unterwegs. Niemand kann ihnen derzeit folgen. Max Verstappen äußert sich frustriert.

Die Silberpfeile dominieren auch in China: Mercedes-Pilot George Russell hat sich die Pole Position für den ersten Sprint der noch sehr jungen Formel-1-Saison gesichert.

Der Sieger des Auftaktrennens in Melbourne war auch im Qualifying in Shanghai nicht zu schlagen. Kimi Antonelli (Italien) belegte im zweiten Silberpfeil den zweiten Platz, die beiden fuhren erneut in einer eigenen Liga.

Ihnen am nächsten kam Weltmeister Lando Norris, der im McLaren Dritter wurde. Der Engländer hatte aber bereits einen riesigen Rückstand von 0,621 Sekunden auf Russell.

Hinter Norris folgten Rekordweltmeister Lewis Hamilton (England/Ferrari) und Oscar Piastri (Australien) im zweiten McLaren. Im Sprint am Samstag (4 Uhr MEZ) dreht sich dennoch alles um die Mercedes-Piloten, die derzeit unschlagbar scheinen.

Verstappen-Frust: „Eine Katastrophe“

Max Verstappen (Niederlande) hatte in seinem Red Bull erneut Probleme, mit der Spitze mitzuhalten. Für den Ex-Weltmeister, der ein Kritiker des neuen Reglements ist, reichte es zum achten Startplatz. „Der ganze Tag war eine Katastrophe von der Pace her“, ärgerte sich der Niederländer bei Sky.

Charles Leclerc (Monaco), der im Ferrari in Australien Dritter geworden war, fuhr auf Platz sechs. Hinter Mercedes scheinen sich Ferrari und McLaren um den Status der Nummer zwei zu streiten.

Der Emmericher Nico Hülkenberg belegte im Audi den elften Platz. Er hat damit Chancen auf seine ersten WM-Punkte für das neue Team, nachdem er beim Auftakt in Australien wegen technischer Probleme im Rennen nicht starten konnte.

