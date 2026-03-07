"Schlechteste Autos": Nicht nur Verstappen ätzt gegen Formel 1!

SID 07.03.2026 • 09:45 Uhr Zwei Superstars der Formel 1 schimpfen mit deutlichen Worten über die neue Autos. Lando Norris ist entnervt, Max Verstappen vergeht der Spaß.

Lando Norris und Max Verstappen haben kurz vor dem ersten Grand Prix des Jahres (Sonntag, 5.00 Uhr im LIVETICKER) erneut heftige Kritik an den neuen Motoren der Formel 1 geübt.

„Wir sind von den besten Autos in der Geschichte zu den vielleicht schlechtesten gekommen, was die Fahrbarkeit angeht“, sagte Weltmeister Norris am Samstag nach dem Qualifying beim Saisonauftakt in Australien: „Wir müssen jetzt damit leben und das Beste daraus machen.“

Erstmals in der Geschichte der Rennserie trägt der Elektromotor fast die Hälfte der Leistung bei, der Bedarf eines Formel-1-Autos ist aber so groß, dass die Fahrer ihre Runden nicht unter Volllast fahren können - weil ihnen sonst die Energie ausgeht.

Verstappen schimpft: „Einfach nicht korrekt“

„Ich könnte Stunden lang darüber sprechen“, sagte McLaren-Pilot Norris, „jeder weiß, wo die Probleme liegen: Es ist die 50/50-Aufteilung, die funktioniert einfach nicht.“

Die Fahrer müssen an gewissen Stellen der Strecke „vom Gas gehen oder runterschalten“, um den Generator zu füttern und Energie einzusammeln. Die neue Motorenformel wurde mit Blick auf die großen Hersteller gewählt, die in der Formel 1 zukunftsträchtige Technologien präsentieren wollen. Bei den 22 Fahrern herrsche aber weitgehende Einigkeit. „Wenn 18 oder 20 Fahrer sich beschweren, dann weiß ich nicht, ob es besser für den Sport ist“, sagte Norris.

Auch Verstappen wiederholte seine Kritik, die er schon während der Testfahrten geäußert hatte. „Ich habe definitiv überhaupt keinen Spaß mit diesen Autos“, sagte er, „die Formel“ für die Power Unit sei „einfach nicht korrekt. Das ist schwierig zu ändern, aber irgendwie müssen wir es tun.“