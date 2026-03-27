Alonso frisch Vater: Jetlag-Formel-1-Start in Suzuka

SID 27.03.2026 • 12:04 Uhr Der Spanier kommt verspätet in Suzuka an, er hat gute Gründe dafür.

Zumindest privat läuft es hervorragend für Fernando Alonso. Müde, aber glücklich kam der Spanier am Freitagmorgen im Fahrerlager der Formel 1 an, in Japan sitzt er erstmals als Vater im Auto. „Alles lief gut, für die Mutter und das Baby“, sagte Alonso bei DAZN, „ein super glücklicher, sehr spezieller Moment.“ Der 44-Jährige war verspätet zum Grand Prix in Suzuka gereist, seine Lebensgefährtin Melissa Jimenez brachte in dieser Woche das erste gemeinsame Kind zur Welt.

Jetlag bremst Alonso aus

„Ich bin ein bisschen gejetlagt, weil ich heute morgen gelandet bin“, sagte Alonso: „Das zweite Training ist gerade zu Ende, und in ein paar Stunden ist schon Schlafenszeit.“ Ein gewisser Schlafmangel wird den zweimaligen Weltmeister wohl durch das Wochenende begleiten, die sportlichen Schwierigkeiten bei seinem Aston-Martin-Team sind aber das deutlich größere Problem.

Honda-Antrieb weiter große Schwachstelle

Der Rennstall beendete in diesem Jahr noch keinen Grand Prix, die Schwächen des Honda-Antriebs sind zu groß. Auch in den freien Trainings am Freitag war keine deutliche Besserung erkennbar. „Das Auto hat sich nicht toll angefühlt, eher genauso wie bisher“, sagte Alonso: „Wir haben ein paar Upgrades mitgebracht, aber ich merke keinen großen Unterschied.“

Vibrationen plagen Aston Martin weiter