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Presse feiert Formel-1-Wunderkind: "Wie ein alter Hase"

„Teenage Dream“ für Shootingstar

Kimi Antonelli übernimmt als jüngster Fahrer der Formel-1-Geschichte die Führung in der WM - und die Presse feiert den Mercedes-Shootingstar.
Kimi Antonelli schreibt Formel-1-Geschichte. Der 19-jährige Mercedes-Pilot gewinnt den Großen Preis von China und wird zum zweitjüngsten Grand-Prix-Sieger aller Zeiten.
SID
Kimi Antonelli übernimmt als jüngster Fahrer der Formel-1-Geschichte die Führung in der WM - und die Presse feiert den Mercedes-Shootingstar.

Mercedes-Shootingstar Kimi Antonelli feiert in Suzuka seinen zweiten Saisonsieg, übernimmt als jüngster Fahrer der Formel-1-Geschichte die Führung in der WM-Wertung – und verzaubert damit nicht nur seine Heimat Italien.

Die Pressestimmen zum Großen Preis von Japan:

ITALIEN

Gazzetta dello Sport: „Kimissimo! Mit Talent und ein wenig Glück übernimmt Antonelli die WM-Führung. Der Pilot erlebt eine magische Zeit. Italien hat mit ihm endlich wieder einen Spitzenreiter im wichtigsten Motorsport gefunden. Er ist ein Pilot, der Formel-1-Geschichte schreiben kann, denn er ist erst 19 Jahre alt.“

Corriere dello Sport: „Kimi Antonellis Leistungen werden immer spektakulärer. Nach seinem historischen Sieg als erster Italiener seit 20 Jahren legt Antonelli nach: Triumph beim Grand Prix von Japan in Suzuka – und neue Führung in der Formel 1! Ein außerordentlicher Leclerc hält Russells Mercedes hinter sich.“

„Antonelli schafft ein Meisterwerk“

Corriere della Sera: „Antonelli schafft ein Meisterwerk mit einer Machtdemonstration, die vor allem seinen Teamkollegen George Russell unter Druck setzt. Antonellis Leistung ist die eines Routiniers – mit gerade einmal 19 Jahren. Auch Charles Leclerc überzeugt erneut und bringt Ferrari auf Platz drei, obwohl die Scuderia an diesem Wochenende klar hinter Mercedes und McLaren lag.“

Il Messaggero: „Kimi Antonelli schreibt für Italien Formel-1-Geschichte. Kimi zeigt Großes, sicherlich auch dank eines makellosen, zuverlässigen und schnellen Mercedes. Doch der Bologneser nutzt die sich ihm bietenden Gelegenheiten optimal.“

La Stampa: „Kimi schreibt Rekorde: Nur zehn Fahrer vor Antonelli – darunter auch Charles Leclerc 2019 – schafften es, nach ihrem ersten Karrieresieg direkt zwei Siege in Folge zu holen.“

GROSSBRITANNIEN

The Sun: „Teenage Dream: Das neue Formel-1-Wunderkind Kimi Antonelli holt mit einem atemberaubenden Erfolg beim GP von Japan seinen zweiten Sieg in Folge.“

Daily Mail: „Mercedes hat plötzlich mit einem internen Machtkampf zu kämpfen. George Russell wurde von seinem aufstrebenden italienischen Teamkollegen vom Spitzenplatz der Weltmeisterschaft verdrängt – dem 19-Jährigen, dessen Schnelligkeit den Briten in seiner Rolle als Titelfavorit ins Wanken bringt.“

Daily Telegraph: „Der Teenager Kimi Antonelli sicherte sich seinen zweiten Sieg in Folge und übernahm die Führung in der Fahrerwertung, nachdem sein Mercedes-Teamkollege George Russell in der Mitte des Grand Prix von Japan am Sonntag von schrecklichem Pech verfolgt wurde.“

NIEDERLANDE

AD.nl: „Kimi Antonelli ist der jüngste Spitzenreiter aller Zeiten, Max Verstappen liegt meilenweit hinter dem Mercedes-Duo.“

SCHWEIZ

SRF: „Youngster Antonelli macht’s in Suzuka wie ein alter Hase. Der 19-jährige Mercedes-Pilot gewinnt den Grand Prix von Japan und macht sich zum jüngsten WM-Leader aller Zeiten.“

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