Verstappen startet beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring

09.03.2026 • 10:08 Uhr Der viermalige Formel-1-Weltmeister sucht auch 2026 Herausforderungen abseits der Königsklasse.

Der viermalige Weltmeister Max Verstappen geht seiner Rennsport-Leidenschaft auch im neuen Jahr abseits der Formel 1 nach. Wie Verstappen Racing am Montag bestätigte, wird der Niederländer Mitte Mai beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring an den Start gehen.

Bereits am 21. März, zwischen den Formel-1-Rennen in China (15. März) und Japan (29. März), wird Verstappen zum ersten Mal bei der Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS2) im Boliden von Mercedes AMG Motorsport antreten. Die Veranstaltung soll als Vorbereitung für die 24 Stunden dienen.

„Das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring steht schon seit langem auf meiner Bucketlist, daher bin ich sehr begeistert, dass wir es jetzt verwirklichen können“, sagte Verstappen: „Der Nürburgring ist ein besonderer Ort. Es gibt keine andere Rennstrecke, die ihm gleicht.“

Verstappen erhielt bereits notwendige Lizenz

Verstappen hatte im Vorjahr seine DMSB-Lizenz für die Nordschleife erhalten. Nur mit der Rennlizenz ist die Teilnahme bei offiziellen NLS-Veranstaltungen oder dem 24-Stunden-Rennen erlaubt.

Im Mai hatte Verstappen sein Debüt auf der Nordschleife gegeben und in einem Ferrari 296 auf Anhieb eine Bestzeit für GT3-Fahrzeuge aufgestellt. Damals startete er unter dem Decknamen „Franz Hermann“.