Formel 1: Türkei verkündet Rückkehr der Motorsport-Königsklasse

SID 24.04.2026 • 11:13 Uhr Für mindestens fünf Jahre soll die Rennserie wieder in Istanbul fahren. Das gibt das türkische Präsidialamt bekannt. Von der Formel 1 gibt es noch keine Bestätigung.

Der Große Preis der Türkei steht offenbar unmittelbar vor der Rückkehr in den Formel-1-Kalender. Dies verkündete am Freitag das türkische Präsidialamt, von der Rennserie gab es am Vormittag allerdings noch keine Bestätigung.

Bereits ab der kommenden Saison soll das Rennen für zunächst fünf Jahre auf dem Istanbul Park Circuit ausgetragen werden, wo die Formel 1 schon zwischen 2005 und 2011 unterwegs war. Auch in den Corona-Jahren 2020 und 2021 war Istanbul Teil des eilig überarbeiteten Kalenders der Königsklasse.

Formel 1: Plätze im Kalender sehr begehrt

Noch am Freitag soll nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP eine Auftaktveranstaltung im Dolmabahce-Palast in Istanbul stattfinden, in Anwesenheit des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan, des Formel-1-Chefs Stefano Domenicali und des FIA-Präsidenten Mohammed Ben Sulayem sei daher mit einer offiziellen Verkündung auch durch die Vertreter des Sports zu rechnen.

Die Plätze im Kalender der Formel 1 sind mittlerweile sehr begehrt, die Königsklasse führt für manche Rennen daher auch ein Rotationssystem ein. So werden sich etwa die Strecken im belgischen Spa und in Barcelona ab dem kommenden Jahr abwechseln. Deutschland war zuletzt 2020, in der Corona-Saison, mit dem Nürburgring Schauplatz eines Formel-1-Rennens. Interesse aus Hockenheim besteht grundsätzlich, eine Rückkehr wirkt bis auf Weiteres aber nicht nah.

Für die aktuelle Saison waren 24 Rennen geplant. Aufgrund des Krieges im Nahen Osten wurden die Veranstaltungen im April in Bahrain und Saudi-Arabien aber abgesagt.