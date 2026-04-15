F1-Boss über Verstappen-Kritik: "Seine Stimme hat Gewicht"

SID 15.04.2026 • 17:31 Uhr Der Boss der Formel 1 zeigt Verständnis für die Verstappen-Kririk, appelliert aber auch an einen respektvollen Ton.

Stefano Domenicali hat Verständnis für die von Max Verstappen ausgeübte Kritik an der neuen Formel 1 gezeigt, gleichzeitig aber auch an einen respektvollen Ton appelliert.

„Wir haben seit Beginn schon sehr, sehr oft miteinander gesprochen“, sagte der Geschäftsführer der Königsklasse gegenüber Autosport: „Ich verstehe seine Kommentare, und er versteht das Gesamtbild. Ich möchte nicht in die Falle tappen, Antagonismus zu schüren, denn das entspricht nicht meinem Wesen.“

Verstappens Stimme „hat Gewicht“

Die Formel 1 und der Red-Bull-Star „werden zusammenarbeiten. Er ist der beste Fahrer, er ist mehrfacher Weltmeister, und natürlich muss man auf seine Stimme hören“, sagte Domenicali: „Aber er weiß, dass seine Stimme Gewicht hat. Und er muss dieses Gewicht respektieren, denn manchmal können manche Leute es falsch auffassen, und das sollten wir nicht zulassen.“

Verstappen hatte in den ersten Wochen der Saison immer wieder das neue Regelwerk mit den Hybridmotoren und einem sehr hohen Energieanteil scharf kritisiert, die Formel 1 als einen „Witz“ bezeichnet. Nach dem dritten Rennen des Jahres im japanischen Suzuka hatte der Niederländer dann sogar mit einem möglichen Abschied aus der Motorsport-Königsklasse gedroht.

Nach Fahrer-Kritik: Weitere Treffen sind geplant

„Ich habe ihnen gesagt: ‚Hört mal, Leute, vergesst nicht, dass wir das hier tun, weil wir gemeinsam das Richtige getan haben. Zeigt also Respekt vor einem Sport, der uns allen eine unglaubliche Chance geboten hat, zu wachsen, viel Geld zu verdienen und eine Persönlichkeit in der Welt zu entwickeln, die andere Sportarten nicht bieten können'“, sagte Domenicali: „Ich glaube, das wurde anerkannt. Wir dürfen nicht vergessen, dass dies das Juwel unseres Sports ist, und wir müssen dieses Juwel schützen.“