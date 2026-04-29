Formel 1 kehrt mit Regel-Feinschliff zurück

Die Formel 1 meldet sich nach einer fünf Wochen langen Zwangspause mit dem Miami Grand Prix zurück. Auf dem engen Stadtkurs rund um das Hard Rock Stadium startet das Feld in ein Wochenende, das ganz im Zeichen der nachgebesserten 2026er-Regeln steht.
F1 kehrt mit Regel-Feinschliff zurück
Nach teils heftiger Kritik von Fahrern und Teams an der neuen 50/50-Aufteilung zwischen Verbrennungs- und Elektro-Power hat die FIA gemeinsam mit der Formel 1 Anpassungen beschlossen.
Unter anderem werden Ladezeiten im Qualifying reduziert und die maximale elektrische Leistung im Rennen angepasst, um Sicherheit und Fahrbarkeit zu verbessern. Als direkte Folge wird das einzige Freie Training am Freitag einmalig auf 90 Minuten verlängert, damit die Teams mehr Daten sammeln können.
Antonelli führt – Mercedes dominiert
Sportlich reist Mercedes als Maßstab nach Florida. Die Silberpfeile gewannen die ersten drei Saisonrennen. Dennoch führt nicht George Russell die WM, sondern Teamkollege Kimi Antonelli. Der 19-Jährige triumphierte bei den vergangenen zwei Läufen und liegt neun Punkte vor Russell.
Am Freitag stehen das verlängerte 1. Training (12:00 Uhr Ortszeit) und am Nachmittag das Sprint-Qualifying an. Am Samstag folgen Sprint und Qualifying, ehe am Sonntag um 16:00 Uhr Ortszeit das Rennen startet.
Das Wetter dürfte eine Schlüsselrolle spielen: Während Freitag und Samstag bei bis zu 31 Grad Celsius weitgehend trocken bleiben sollen, liegt die Gewitterwahrscheinlichkeit am Sonntag bei über 80 Prozent. Ein turbulenter Grand Prix ist damit keineswegs ausgeschlossen.
Jetzt für den Motorsport-Newsletter anmelden und keine News mehr verpassen! Alle Infos zu Formel 1, MotoGP und mehr direkt in dein Postfach