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Formel 1 kehrt mit Regel-Feinschliff zurück

F1 kehrt mit Regel-Feinschliff zurück

Nach fünf Wochen Pause kehrt die Formel 1 in Miami zurück – mit Reglement-Feinschliff, 90-Minuten-Training und Gewitter-Gefahr am Sonntag.
March 29, 2026, Suzuka, Mie, Japan: Mercedes-AMG Petronas F1 Team driver 12 Andrea Kimi Antonelli (ITA) leads the race ahead of McLaren Mastercard F1 Team driver 81 Oscar Piastri (AUS) and Mercedes-AMG Petronas F1 Team driver 63 George Russell (GBR) on track during the race at the 2026 Formula 1 Japanese Grand Prix, round 3 of the FIA Formula 1 World Championship, WM, Weltmeisterschaft at Suzuka Circuit, Suzuka, Japan on 29 March 2026. Suzuka Japan - ZUMAr201 20260329_zsp_r201_148 Copyright: xWanxMikhailxRoslanx
March 29, 2026, Suzuka, Mie, Japan: Mercedes-AMG Petronas F1 Team driver 12 Andrea Kimi Antonelli (ITA) leads the race ahead of McLaren Mastercard F1 Team driver 81 Oscar Piastri (AUS) and Mercedes-AMG Petronas F1 Team driver 63 George Russell (GBR) on track during the race at the 2026 Formula 1 Japanese Grand Prix, round 3 of the FIA Formula 1 World Championship, WM, Weltmeisterschaft at Suzuka Circuit, Suzuka, Japan on 29 March 2026. Suzuka Japan - ZUMAr201 20260329_zsp_r201_148 Copyright: xWanxMikhailxRoslanx
© IMAGO/ZUMA Press Wire
SPORT1
Nach fünf Wochen Pause kehrt die Formel 1 in Miami zurück – mit Reglement-Feinschliff, 90-Minuten-Training und Gewitter-Gefahr am Sonntag.

Die Formel 1 meldet sich nach einer fünf Wochen langen Zwangspause mit dem Miami Grand Prix zurück. Auf dem engen Stadtkurs rund um das Hard Rock Stadium startet das Feld in ein Wochenende, das ganz im Zeichen der nachgebesserten 2026er-Regeln steht.

Nach teils heftiger Kritik von Fahrern und Teams an der neuen 50/50-Aufteilung zwischen Verbrennungs- und Elektro-Power hat die FIA gemeinsam mit der Formel 1 Anpassungen beschlossen.

Unter anderem werden Ladezeiten im Qualifying reduziert und die maximale elektrische Leistung im Rennen angepasst, um Sicherheit und Fahrbarkeit zu verbessern. Als direkte Folge wird das einzige Freie Training am Freitag einmalig auf 90 Minuten verlängert, damit die Teams mehr Daten sammeln können.

Antonelli führt – Mercedes dominiert

Sportlich reist Mercedes als Maßstab nach Florida. Die Silberpfeile gewannen die ersten drei Saisonrennen. Dennoch führt nicht George Russell die WM, sondern Teamkollege Kimi Antonelli. Der 19-Jährige triumphierte bei den vergangenen zwei Läufen und liegt neun Punkte vor Russell.

Am Freitag stehen das verlängerte 1. Training (12:00 Uhr Ortszeit) und am Nachmittag das Sprint-Qualifying an. Am Samstag folgen Sprint und Qualifying, ehe am Sonntag um 16:00 Uhr Ortszeit das Rennen startet.

Das Wetter dürfte eine Schlüsselrolle spielen: Während Freitag und Samstag bei bis zu 31 Grad Celsius weitgehend trocken bleiben sollen, liegt die Gewitterwahrscheinlichkeit am Sonntag bei über 80 Prozent. Ein turbulenter Grand Prix ist damit keineswegs ausgeschlossen.

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