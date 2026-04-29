Formel 1 kehrt mit Regel-Feinschliff zurück

SPORT1 29.04.2026 • 19:15 Uhr Nach fünf Wochen Pause kehrt die Formel 1 in Miami zurück – mit Reglement-Feinschliff, 90-Minuten-Training und Gewitter-Gefahr am Sonntag.

Die Formel 1 meldet sich nach einer fünf Wochen langen Zwangspause mit dem Miami Grand Prix zurück. Auf dem engen Stadtkurs rund um das Hard Rock Stadium startet das Feld in ein Wochenende, das ganz im Zeichen der nachgebesserten 2026er-Regeln steht.

Nach teils heftiger Kritik von Fahrern und Teams an der neuen 50/50-Aufteilung zwischen Verbrennungs- und Elektro-Power hat die FIA gemeinsam mit der Formel 1 Anpassungen beschlossen.

Unter anderem werden Ladezeiten im Qualifying reduziert und die maximale elektrische Leistung im Rennen angepasst, um Sicherheit und Fahrbarkeit zu verbessern. Als direkte Folge wird das einzige Freie Training am Freitag einmalig auf 90 Minuten verlängert, damit die Teams mehr Daten sammeln können.

Antonelli führt – Mercedes dominiert

Sportlich reist Mercedes als Maßstab nach Florida. Die Silberpfeile gewannen die ersten drei Saisonrennen. Dennoch führt nicht George Russell die WM, sondern Teamkollege Kimi Antonelli. Der 19-Jährige triumphierte bei den vergangenen zwei Läufen und liegt neun Punkte vor Russell.

Am Freitag stehen das verlängerte 1. Training (12:00 Uhr Ortszeit) und am Nachmittag das Sprint-Qualifying an. Am Samstag folgen Sprint und Qualifying, ehe am Sonntag um 16:00 Uhr Ortszeit das Rennen startet.