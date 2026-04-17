Formel 1: Verstappen-Vater schießt gegen Schumacher

Deutliche Worte von Jos Verstappen! Der Vater von Formel-1-Star Max Verstappen hat gegen Ralf Schumacher ausgeteilt. Grund dafür sind pikante Aussagen des Experten.
„Ralf redet viel Bullshit“
Schumacher hatte im Sky-Podcast „Backstage Boxengassen“ die Situation bei Verstappens Rennstall Red Bull analysiert und meinte: „Da brennt der Baum.“ Zum Red-Bull-Aus von Helmut Marko sagte er zudem: „Max hat eine wichtige Stimme in seinem Lager verloren.“
Schumacher-Kritik an Red Bull
Der Experte ergänzte, dass es bei Red Bull „ein bisschen drunter und drüber“ gehe und es „keine ordentliche Kommunikation nach außen“ gebe. Abschließend behauptete Schumacher, dass das Red-Bull-Auto „eine Katastrophe“ und nur „schwierig zu fahren“ sei.
Die Plattform Racingnews365 verfasste über diese Aussagen einen Artikel mit der Überschrift „Red Bulls ‚fehlende Person‘ gefährdet Max Verstappens Zukunft in der Formel 1“ und teilte diesen unter anderem auf X.
Unter dem Post kommentierte Jos Verstappen: „Ralf redet viel Bullshit.“ Es ist nicht das erste Mal, dass der Niederländer gegen Personen ausgeteilt hat, die etwas über die Situation seines Sohnes sagen. Nun hat es Ralf Schumacher erwischt.
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