Horner vor Formel-1-Comeback Brown erwartet Alpine-Deal

SPORT1 23.04.2026 • 18:01 Uhr McLaren-CEO Zak Brown rechnet mit Comeback von Christian Horner.

McLaren-CEO Zak Brown rechnet fest mit einer Rückkehr von Christian Horner in die Formel 1. Er wäre „schockiert“, sollte der langjährige Red-Bull-Teamchef nicht wieder im Paddock auftauchen, erklärte der US-Amerikaner am Donnerstag.

Horner war im Juli nach 20 Jahren an der Spitze von Red Bull entlassen worden. Zuvor hatte eine interne Untersuchung wegen Vorwürfen unangemessenen Verhaltens für Schlagzeilen gesorgt, von denen er jedoch freigesprochen wurde. Unter seiner Führung gewann das Team sechs Fahrer- und acht Konstrukteurs-Weltmeisterschaften.

Alpine als mögliche Option

Ein Comeback könnte über Alpine führen. Der 52-Jährige ist Teil eines Konsortiums, das am Erwerb der 24-Prozent-Beteiligung von Otro Capital interessiert ist. Renault hatte diesen Anteil 2023 für 200 Millionen Euro an die Investorengruppe verkauft.