Horner vor Formel-1-Comeback Brown erwartet Alpine-Deal

McLaren-CEO Zak Brown rechnet fest mit einer Rückkehr von Christian Horner in die Formel 1. Er wäre „schockiert“, sollte der langjährige Red-Bull-Teamchef nicht wieder im Paddock auftauchen, erklärte der US-Amerikaner am Donnerstag.
Brown öffnet Horner die Tür
Horner war im Juli nach 20 Jahren an der Spitze von Red Bull entlassen worden. Zuvor hatte eine interne Untersuchung wegen Vorwürfen unangemessenen Verhaltens für Schlagzeilen gesorgt, von denen er jedoch freigesprochen wurde. Unter seiner Führung gewann das Team sechs Fahrer- und acht Konstrukteurs-Weltmeisterschaften.
Alpine als mögliche Option
Ein Comeback könnte über Alpine führen. Der 52-Jährige ist Teil eines Konsortiums, das am Erwerb der 24-Prozent-Beteiligung von Otro Capital interessiert ist. Renault hatte diesen Anteil 2023 für 200 Millionen Euro an die Investorengruppe verkauft.
Brown adelte seinen früheren Rivalen: „Christian war eine große Persönlichkeit für unseren Sport. Es wäre großartig, ihn zurückzuhaben. Seine Erfolgsbilanz spricht für sich.“ Angesichts von Horners Leidenschaft und Alter wäre er „schockiert“, wenn dieser nicht zurückkehre – ob bei Alpine oder anderswo.
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