Formel 1 überrascht: 90 Minuten Freies Training in Miami!

SID 23.04.2026 • 15:28 Uhr Nach der langen Pause gönnt die Formel 1 ihren Piloten beim ersten freien Training in Miami eine zusätzliche halbe Stunde Fahrzeit.

Nach der längeren Pause und der jüngsten Regel-Anpassung gönnt die Formel 1 ihren Piloten in Miami eine zusätzliche halbe Stunde Fahrzeit. Statt der üblichen 60 Minuten dauert das erste freie Training 90 Minuten, dies teilte die Königsklasse am Donnerstag mit. Das Rennen wird am 3. Mai gefahren, am 1. Mai sind zunächst das Training sowie das Sprint-Qualifying angesetzt.

Wegen des Krieges in der Golfregion hatte die Formel 1 die Rennen in Saudi-Arabien und Katar abgesagt. Daher war der April komplett frei. In dieser Zeit waren aufgrund der Kritik an den neuen Hybridmotoren Anpassungen am technischen Reglement vorgenommen worden. Auch dies ist ein Grund für die Verlängerung der Trainingszeit.

Mercedes führt WM-Doppelspitze an

Die ersten drei Saisonrennen in Australien, China und Japan waren von Mercedes dominiert worden. Entsprechend liegen die beiden Piloten der Silberpfeile, der Italiener Kimi Antonelli und der Engländer George Russell, in der WM vorne.