Verstappen-Schock: Top-Ingenieur Lambiase wechselt zu McLaren

SID 09.04.2026 • 13:47 Uhr In der fünfwöchigen Rennpause der Formel 1 kommen Gerüchte über die Zukunft eines Verstappen-Vertrauten bei Red Bull auf.

Der viermalige Formel-1-Weltmeister Max Verstappen verliert beim Rennstall Red Bull perspektivisch offenbar einen engen Vertrauten. Wie mehrere internationale Medien am Donnerstag übereinstimmend berichteten, wird Verstappens Renningenieur Gianpiero Lambiase das Team nach dem Ende seines Red-Bull-Vertrags verlassen und 2028 zu McLaren wechseln. Lambiase arbeitet am Funk des Niederländers eng mit Verstappen zusammen, er ist zudem als Head of Racing bei Red Bull tätig.

Zweifel an Verstappens Formel-1-Zukunft

Die Gerüchte dürften auch die Spekulationen um Verstappens eigene Zukunft in der Formel 1 befeuern. Der 28-Jährige steht zwar noch bis einschließlich 2028 bei Red Bull unter Vertrag. Aus seiner Abneigung gegen das zur Saison 2026 eingeführte neue Technikreglement macht Verstappen aber keinen Hehl.

Verstappen: Kein Spaß an Formel 1

Nach dem Großen Preis von Japan Ende März erklärte er, „keinen Spaß mehr an der ganzen Sache“ zu haben. Privat sei er „sehr glücklich“, sagte Verstappen, der sich angesichts des straffen Programms von 22 Rennen in der Königsklasse des Motorsports mehrere Fragen stellt: „Lohnt es sich? Oder genieße ich es mehr, zu Hause bei meiner Familie zu sein, meine Freunde öfter zu sehen, wenn man keinen Spaß am Sport hat?“

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