Gucci verkündet Einstieg in der Formel 1

Ein Hauch italienischen Glamours im französischen Rennstall: Das Formel-1-Team von Alpine wird ab der nächsten Saison mit der Luxusmodemarke Gucci kooperieren. Ab 2027 wird das Team unter dem Namen „Gucci Racing Alpine Formula One Team“ starten, die Boliden sollen in den Farben des neuen Partners gestaltet werden. Das gab Alpine am Mittwoch bekannt.
Gucci steigt in der Formel 1 ein
Gucci steigt bei Alpine ein
Zu der Mitteilung teilte der Rennstall ein Foto, auf dem ein Formel-1-Wagen unter einem Tuch versteckt stand: Die Verdeckung zeigte das Emblem mit dem Wort „Racing“ darunter sowie das charakteristische grün-rot-grüne Gucci-Design. Auch die aktuellen Alpine-Fahrer Pierre Gasly und Franco Colapinto sowie Teamchef Flavio Briatore posierten darauf unter anderem.
Auf die Partnerschaft mit der Marke sei er „unglaublich stolz“, sagte Briatore in einer Mitteilung: „Das Team aus Enstone ist dafür bekannt, Dinge anders anzugehen als andere, und hat bereits gezeigt, dass Mode in der Formel 1 den ersten Platz belegen kann.“ Nach dem Aufschwung auf der Strecke und einem ordentlichen Saisonstart (35 Punkte/Platz fünf in der Teamwertung) unterstreiche „diese neue Zusammenarbeit mit Gucci die wachsende Dynamik des Teams“, sagte der Italiener.
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