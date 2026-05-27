Gucci verkündet Einstieg in der Formel 1

SID 27.05.2026 • 16:15 Uhr Die italienische Luxusmarke und der französische Rennstall kooperieren künftig. Auch der Name wird angepasst.

Ein Hauch italienischen Glamours im französischen Rennstall: Das Formel-1-Team von Alpine wird ab der nächsten Saison mit der Luxusmodemarke Gucci kooperieren. Ab 2027 wird das Team unter dem Namen „Gucci Racing Alpine Formula One Team“ starten, die Boliden sollen in den Farben des neuen Partners gestaltet werden. Das gab Alpine am Mittwoch bekannt.

Gucci steigt bei Alpine ein

Zu der Mitteilung teilte der Rennstall ein Foto, auf dem ein Formel-1-Wagen unter einem Tuch versteckt stand: Die Verdeckung zeigte das Emblem mit dem Wort „Racing“ darunter sowie das charakteristische grün-rot-grüne Gucci-Design. Auch die aktuellen Alpine-Fahrer Pierre Gasly und Franco Colapinto sowie Teamchef Flavio Briatore posierten darauf unter anderem.