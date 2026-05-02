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Feuer am Auto! Kein Start für Hülkenberg im F1-Sprint

Hülkenbergs Audi fängt Feuer

Auf dem Weg zur Startaufstellung treten wieder Probleme am Auto des Emmerichers auf.
Audi präsentiert wenige Monate vor Saisonstart den ersten Formel-1-Boliden seiner langen Motorsport-Geschichte. Nico Hülkenberg verrät seine ersten Eindrücke von seinem neuen Arbeitsgerät.
SID
Auf dem Weg zur Startaufstellung treten wieder Probleme am Auto des Emmerichers auf.

Nächster Dämpfer für Nico Hülkenberg: Der einzige deutsche Formel-1-Pilot verpasste aufgrund technischer Probleme an seinem Audi das Sprintrennen in Miami. Auf dem Weg zur Startaufstellung stieg zunächst viel Rauch aus dem Heck seines Wagens auf. Als sich dann sogar Flammen bildeten, stoppte Hülkenberg sofort seinen Boliden und kletterte aus dem Cockpit.

„Wir hatten schon in der Box Probleme“, sagte Audis neuer Racing Director Allan McNish bei Sky: „Wir dachten, es wäre geklärt.“ Genauere Angaben zu den Problemen machte der Brite nicht, eine Teilnahme im Qualifying am Abend (ab 22.00 Uhr im LIVETICKER) soll aber nach Sky-Informationen nicht in Gefahr sein.

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F1: Hülkenberg nach drei Rennen punktlos

Für Hülkenberg läuft die Premierensaison mit Audi nicht nach Plan, nach drei Rennen hat er noch keine WM-Punkte auf dem Konto. Die Schwierigkeiten vor Rennstart sind zudem ein wiederkehrendes Problem beim deutschen Rennstall.

Hülkenberg hatte schon beim Auftakt in Australien zusehen müssen, Teamkollege Gabriel Bortoleto verpasste dann den Grand Prix von China mit technischen Problemen. Durch das Aus in Miami, ist es jetzt schon das dritte Rennen, in dem nur ein Audi an den Start geht.

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