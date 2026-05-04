Formel 1: Antonelli-Hattrick! Mercedes-Star siegt in Miami

SID 04.05.2026 • 05:24 Uhr Kimi Antonelli schreibt weiter Geschichte, Papaya meldet sich zurück - und Nico Hülkenberg hadert. Die Erkenntnisse aus Miami.

Kimi Antonelli ist weiter das Maß aller Dinge in der Formel 1. Auch in Miami ist der Überflieger mit seinem Mercedes nicht zu schlagen, der dritte Sieg in Serie beschert ihm einen weiteren Platz in den Geschichtsbüchern des Sports. Dass der Weg zum WM-Titel aber kein einfacher sein wird, zeigen die Leistungssprünge der Konkurrenz. Von Duellen um die Führung kann Nico Hülkenberg nur träumen, mit Audi hat der Emmericher ganz andere Probleme. Erkenntnisse aus Miami.

Antonelli dominiert wie nie zuvor

UNAUFHALTSAM: Seine ersten drei Grand-Prix-Siege in Serie von der Pole Position aus zu gewinnen, das schafften nicht einmal Rekordweltmeister Michael Schumacher und Formel-1-Legende Ayrton Senna. Kimi Antonelli ist nicht zu stoppen, der Auftritt in Miami verdeutlichte einmal mehr, dass der Teenager das Zeug zum Weltmeister hat. Ein wieder einmal schlechter Start, ständiger Druck von hinten, die durchgehende Regengefahr – all diese Punkte brachten den Mercedes-Piloten nicht aus der Ruhe. In der Heimat Italien ist die Antonelli-Mania längst ausgebrochen, doch der Shootingstar will „auf dem Boden“ bleiben. Den Erfolg in den USA widmete er dem verstorbenen Alex Zanardi: „Ich wollte unbedingt für ihn gewinnen.“

McLaren-Upgrade befeuert Norris‘ Optimismus

MUTMACHER: Lando Norris schmunzelte. Man müsse sich schon „ziemlich dumm vorkommen, wenn man nicht zuversichtlich in die Zukunft blicken würde, nachdem wir uns an diesem Wochenende so stark verbessert haben“, meinte der Weltmeister. Die zahlreichen Upgrades von McLaren funktionierten glänzend, das verdeutlichten Norris‘ Sieg im Sprint sowie Platz zwei im Grand Prix. Papaya ist nach einem schwierigen Saisonstart wieder mittendrin – und aktuell Widersacher Nummer eins von Mercedes.

Audi stottert weiter ohne Punkte

STOTTERSTART: Ein „charakterbildendes Wochenende“ sei es für Audi gewesen, erklärte Nico Hülkenberg am Sky-Mikrofon. Nach einer Kollision und technischen Problemen war das Rennen mal wieder früh beendet – und das wurmt den Emmericher so richtig. Die Premierensaison mit dem deutschen Werksteam entwickelt sich langsam, aber sicher zu einem Albtraum, auch in Florida wurde es wieder nichts mit den ersten Punkten. „Unsere Pace ist nicht schlecht, aber wir müssen es auch irgendwie umsetzen, auf den Asphalt bringen, die Flagge sehen“, betonte Hülkenberg erneut: „Wir bleiben dran und halten den Kopf hoch.“

Frühstart verhindert Regenchaos

VERNUNFT: Die Verantwortlichen studierten die Wetterprognose, verfolgten die Entwicklungen genauestens – und trafen eine goldrichtige Entscheidung. Durch den verfrühten Start blieb das befürchtete Chaos aus, das Rennen ging ohne Unterbrechungen über die Bühne, und auch die Zuschauer konnten in Sicherheit den Grand Prix verfolgen. Sicherlich hätte sich der eine oder andere Fan über spektakuläre Bilder gefreut, doch in diesem Fall war Vorsicht der richtige Weg. Schließlich hatten auch die Fahrer Bedenken geäußert, kennen diese die kniffligen, neuen Autos bei nassen Bedingungen doch kaum.

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