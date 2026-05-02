F1-Sprint Miami: Norris triumphiert – Verstappen nur P6

Weltmeister Lando Norris hat bei der Rückkehr der Formel 1 den Sprint in Miami gewonnen. Der McLaren-Pilot feierte am Samstag im US-Bundesstaat Florida seinen ersten Saisonsieg und setzte sich dabei vor seinem Teamkollegen Oscar Piastri aus Australien durch. Platz drei sicherte sich Charles Leclerc im Ferrari – von der bisherigen Mercedes-Dominanz ist nach der langen Formel-1-Pause wegen des Krieges im Nahen Osten indes nichts mehr zu sehen.
Doppelsieg von McLaren: Norris gewinnt Sprint in Miami
Silberpfeile schwächeln – Antonelli P4
Für die Silberpfeile setzte sich das erste schwierige Wochenende des Jahres fort. WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli erreichte nur Rang vier, Teamkollege George Russell wurde Fünfter. Red-Bull-Star Max Verstappen belegte den sechsten Platz und lag vor Rekordweltmeister Lewis Hamilton im zweiten Ferrari.
McLaren im Aufwind – Norris Favorit
McLaren unterstrich damit den eigenen Aufwärtstrend, die zahlreichen Updates scheinen in Kombination mit den neuen Anpassungen am Reglement sehr gut zu funktionieren. Norris, der einen Start-Ziel-Sieg feierte, geht damit als großer Favorit in das Qualifying am Abend (22.00 Uhr MESZ). Der Große Preis von Miami soll am Sonntag um 22.00 Uhr MESZ (jeweils Sky) stattfinden, aufgrund eines vorhergesagten Unwetters könnte der Start aber früher erfolgen.
Schweigeminute für Zanardi
Vor dem Rennen wurde des früheren Formel-1-Piloten Alessandro „Alex“ Zanardi mit einer Schweigeminute gedacht. Der Italiener, der von 1991 bis 1999 für Jordan, Minardi, Lotus und Williams in der Königsklasse gefahren war, war am 1. Mai unerwartet im Alter von 59 Jahren gestorben. Zanardi hatte in der Folge eines Rennunfalls auf dem Lausitzring vor 25 Jahren beide Beine verloren. Mit dem Handbike begann er eine zweite Sportkarriere und holte vier Goldmedaillen bei Paralympischen Spielen, auch auf die Rennstrecke kehrte er in der Tourenwagen-Meisterschaft WTTC zurück.
Hülkenberg-Audi in Flammen
Als sich der Blick wieder auf das sportliche Geschehen richtete, stand zunächst Nico Hülkenberg im Mittelpunkt. Auf dem Weg zur Startaufstellung stieg viel Rauch aus seinem Audi auf, dann bildeten sich sogar Flammen. Der Emmericher stellte den Wagen ab und kletterte aus dem Cockpit, das Warten auf die ersten WM-Punkte des Jahres setzt sich fort.
Norris dominiert – Überhol-Show spät
Während Norris am Start Platz eins verteidigte, hatte Antonelli zum wiederholten Male Probleme und musste Piastri und Leclerc vorbeiziehen lassen. In der Folge gab es dann zunächst kaum Überholmanöver, erst Mitte des Rennens nahm die Action zu. Antonelli verteidigte im teaminternen Duell mit Russell seine Position, Verstappen zog nach mehreren Versuchen an Hamilton vorbei. An der Spitze fuhr Norris derweil souverän dem Sieg entgegen.
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