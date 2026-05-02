F1-Sprint Miami: Norris triumphiert – Verstappen nur P6

SID 02.05.2026 • 18:38 Uhr Der Weltmeister bestätigt den Aufwärtstrend und setzt sich vor seinem Teamkollegen Oscar Piastri durch.

Weltmeister Lando Norris hat bei der Rückkehr der Formel 1 den Sprint in Miami gewonnen. Der McLaren-Pilot feierte am Samstag im US-Bundesstaat Florida seinen ersten Saisonsieg und setzte sich dabei vor seinem Teamkollegen Oscar Piastri aus Australien durch. Platz drei sicherte sich Charles Leclerc im Ferrari – von der bisherigen Mercedes-Dominanz ist nach der langen Formel-1-Pause wegen des Krieges im Nahen Osten indes nichts mehr zu sehen.

Silberpfeile schwächeln – Antonelli P4

Für die Silberpfeile setzte sich das erste schwierige Wochenende des Jahres fort. WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli erreichte nur Rang vier, Teamkollege George Russell wurde Fünfter. Red-Bull-Star Max Verstappen belegte den sechsten Platz und lag vor Rekordweltmeister Lewis Hamilton im zweiten Ferrari.

McLaren im Aufwind – Norris Favorit

McLaren unterstrich damit den eigenen Aufwärtstrend, die zahlreichen Updates scheinen in Kombination mit den neuen Anpassungen am Reglement sehr gut zu funktionieren. Norris, der einen Start-Ziel-Sieg feierte, geht damit als großer Favorit in das Qualifying am Abend (22.00 Uhr MESZ). Der Große Preis von Miami soll am Sonntag um 22.00 Uhr MESZ (jeweils Sky) stattfinden, aufgrund eines vorhergesagten Unwetters könnte der Start aber früher erfolgen.

Schweigeminute für Zanardi

Vor dem Rennen wurde des früheren Formel-1-Piloten Alessandro „Alex“ Zanardi mit einer Schweigeminute gedacht. Der Italiener, der von 1991 bis 1999 für Jordan, Minardi, Lotus und Williams in der Königsklasse gefahren war, war am 1. Mai unerwartet im Alter von 59 Jahren gestorben. Zanardi hatte in der Folge eines Rennunfalls auf dem Lausitzring vor 25 Jahren beide Beine verloren. Mit dem Handbike begann er eine zweite Sportkarriere und holte vier Goldmedaillen bei Paralympischen Spielen, auch auf die Rennstrecke kehrte er in der Tourenwagen-Meisterschaft WTTC zurück.

Hülkenberg-Audi in Flammen

Als sich der Blick wieder auf das sportliche Geschehen richtete, stand zunächst Nico Hülkenberg im Mittelpunkt. Auf dem Weg zur Startaufstellung stieg viel Rauch aus seinem Audi auf, dann bildeten sich sogar Flammen. Der Emmericher stellte den Wagen ab und kletterte aus dem Cockpit, das Warten auf die ersten WM-Punkte des Jahres setzt sich fort.

Norris dominiert – Überhol-Show spät