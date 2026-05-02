Miami-Quali: Antonelli schockt Verstappen – Regen droht

SID 02.05.2026 • 23:16 Uhr Der WM-Spitzenreiter findet im Qualifying von Miami die passende Antwort. Dahinter steht überraschend der viermalige Weltmeister.

WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli hat sich die Pole Position für den Großen Preis von Miami (Sonntag, 22.00 Uhr MESZ) gesichert und für Erleichterung bei Mercedes gesorgt. Nachdem die Silberpfeile bei der Rückkehr der Formel 1 zuvor nur hinterhergefahren waren, schlug der Italiener im Qualifying mit der schnellsten Runde des Tages zurück. Für den Shootingstar war es die dritte Pole in Serie.

Verstappen glänzt im Red Bull

Der viermalige Weltmeister Max Verstappen sicherte sich dahinter völlig überraschend Rang zwei und unterstrich die positive Entwicklung bei Red Bull. Rang drei ging an Charles Leclerc im Ferrari. McLaren-Pilot Lando Norris, der zuvor den Sprint souverän gewonnen hatte, konnte bei der Zeitenjagd nicht dem Tempo der Konkurrenz folgen und wurde nur Vierter.

Mercedes-Sorgen: Antonelli dominiert intern

Im teaminternen Duell der Silberpfeile kassierte George Russell als Fünfter einen weiteren Rückschlag, das Momentum liegt derzeit deutlich bei Antonelli. Rekordweltmeister Lewis Hamilton hat in Miami weiter große Probleme und wurde im zweiten Ferrari Sechster. Oscar Piastri, im Sprint auf Rang zwei, hatte wie Norris Schwierigkeiten und belegte nur den siebten Platz.

Regenrennen droht beim Miami-GP

In Miami präsentiert sich die Formel 1 bislang unberechenbar, Prognosen sind kaum möglich. Und schon am Sonntag könnten sich die Kräfteverhältnisse wieder verschieben. Aufgrund des vorhergesagten Unwetters in Miami hat der Automobil-Weltverband FIA den vierten Grand Prix des Jahres offiziell zum Regenrennen deklariert, mit den neuen Autos fehlt es den Piloten an Erfahrung bei nassen Bedingungen. Offen ist zudem, ob der Start nach vorne verlegt wird, um dem möglichen Wetterchaos aus dem Weg zu gehen.

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