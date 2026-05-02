Formel-1-Held Alex Zanardi (59) gestorben – Sportwelt trauert

SID 02.05.2026 • 11:22 Uhr Der Italiener war ein großer Kämpfer, sein Leben geprägt von Leid und sportlichen Erfolgen.

Der frühere Formel-1-Pilot Alessandro „Alex“ Zanardi ist tot. Der Italiener starb am 1. Mai im Alter von 59 Jahren, wie seine Familie am Samstag mitteilte, ohne Angaben zur Ursache zu machen. „Alex ist friedlich im Kreise seiner Familie und Freunde eingeschlafen.“

Zanardis triumphale zweite Karriere

Zanardi hatte in der Folge eines Rennunfalls auf dem Lausitzring vor 25 Jahren beide Beine verloren. Mit dem Handbike begann er eine zweite Sportkarriere und holte vier Goldmedaillen bei Paralympischen Spielen. Auch auf die Rennstrecke kehrte er in der Tourenwagen-Meisterschaft WTTC zurück.

Formel-1-Jahre von Jordan bis Williams

In der Formel 1 war Zanardi von 1991 bis 1999 gefahren, zunächst für Jordan, dann für Minardi, Lotus und Williams als Teamkollege von Ralf Schumacher. In der Champ-Car-Serie ereignete sich am 15. September in der Lausitz der folgenschwere Unfall.

Zanardis Überlebenswunder als Wendepunkt

Es war ein Einschnitt in seinem Leben – Zanardi nannte ihn rückblickend „einen der leuchtendsten Augenblicke“. Er habe schließlich „etwas überstanden, das nicht nur entgegen jeder Wahrscheinlichkeit ist. Laut Wissenschaft hatte ich nicht den Hauch einer Chance“.

Handbike-Crash 2020 bringt Lebensgefahr

Doch er kämpfte sich zurück, blieb aber vom Pech verfolgt. Am 19. Juni 2020 kollidierte er mit seinem Handbike in der Toskana mit einem LKW. Mit schwersten Verletzungen schwebte Zanardi lange in Lebensgefahr, erst anderthalb Jahre später verließ er die Klinik.

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