Formel 1: Das Sprint-Qualifying in Miami live im TV, Stream und Ticker

SPORT1 01.05.2026 • 17:00 Uhr In Miami steht nach fünf Wochen Zwangspause das vierte Rennwochenende in der Formel 1 auf dem Programm. Am Freitag steigt das Sprint-Qualifying.

Fünf Wochen lang standen die Boliden still. Aufgrund den kriegsbedingten Absagen der Rennen in Bahrain und Saudi Arabien, mussten die Formel-1-Piloten lange auf das vierte Rennwochenende der Saison warten. In Miami dürfen Max Verstappen, Lewis Hamilton und Co. wieder auf die Strecke. Am Freitagabend steht um 22.30 Uhr deutscher Zeit das Sprint-Qualifying auf dem Fahrplan.

Vor der unfreiwilligen Pause dominierte Mercedes das sportliche Geschehen nach Belieben. Die Silberpfeile gewannen durch George Russell (in Australien) und Shooting-Star Kimi Antonelli (in China und Japan) alle drei bisherigen Rennen in der neuen Saison. Es bleibt abzuwarten, ob die restlichen Favoritenteams McLaren, Ferrari und RedBull in der Pause an ihren Autos schrauben konnten, um dem deutschen Werksteam die Stirn zu bieten.

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In Miami steht nach China zum zweiten Mal wieder ein Rennwochenende mit Sprint-Qualifying und einem Sprint-Rennen auf dem Programm. In Shanghai hatte der Engländer Russell beide Formate für sich entschieden. Das anschließende Rennen gewann allerdings Antonelli.

Die Wettervorhersage für den Grand Prix von Miami lässt derweil ein chaotisches Rennen prognostizieren. Der Weltverband reagierte dementsprechend auf Sicherheitsbedenken, indem sie den sogenannten Boost-Modus verboten.

Formel 1: Miami-Rennen im Regen?

Das Wetter dürfte in Florida eine Schlüsselrolle spielen: Während es Freitag und Samstag bei bis zu 31 Grad Celsius weitgehend trocken bleiben soll, liegt die Gewitterwahrscheinlichkeit am Renn-Sonntag bei über 80 Prozent.