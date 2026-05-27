Formel 1: Legendärer Helm sorgt für Weltrekord

Der Helm, den Gilles Villeneuve in seinem letzten Formel-1-Rennen getragen hat, ist für 1,25 Millionen US-Dollar (knapp über eine Million Euro) verkauft worden. Vermittelt wurde der Deal von der kanadischen Firma Hall of Fame Collection um CEO Darren Jack. Damit ist es der teuerste Rennhelm der Geschichte. Der bisherige Bestwert lag bei 720.000 Pfund (rund 829.000 Euro) für Ayrton Sennas Helm vom Belgien-GP 1992.
Legendärer Helm sorgt für Weltrekord
Imola 1982 und der Moment, der alles veränderte
Villeneuve trug den Schutz beim San-Marino-GP 1982 in Imola. Ferrari steuerte auf einen Doppelsieg zu und Villeneuve lag vorne. Doch Teamkollege Didier Pironi ging in der Schlussphase trotz interner Absprachen vorbei – Villeneuve wurde Zweiter. Zwei Wochen später verunglückte der damals 32-Jährige im Qualifying zum Belgien-GP tödlich; dabei trug er einen anderen Helm.
„Der Helm ist in der Sammlerwelt ein extrem seltenes Modell“, sagte Jack. Es gebe „nur fünf, vielleicht sogar weniger“ Rennhelme, die Villeneuve überhaupt noch getragen habe. Das Exemplar ist überwiegend rot, mit schwarzen Streifen an den Seiten und einem stilisierten roten „V“ am Hinterkopf – ein Design, das Ferrari-Pilot Charles Leclerc 2023 in Kanada als Hommage nachzeichnete. Villeneuves Tochter Melanie sprach von einem Beweis dafür, „wie stark die Legende meines Vaters weiterlebt“.
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