Formel 1: Legendärer Helm sorgt für Weltrekord

SPORT1 27.05.2026 • 16:52 Uhr Der Helm von einer toten Formel-1-Legende geht für mehr als eine Million Euro über den Tisch - Weltrekord!

Der Helm, den Gilles Villeneuve in seinem letzten Formel-1-Rennen getragen hat, ist für 1,25 Millionen US-Dollar (knapp über eine Million Euro) verkauft worden. Vermittelt wurde der Deal von der kanadischen Firma Hall of Fame Collection um CEO Darren Jack. Damit ist es der teuerste Rennhelm der Geschichte. Der bisherige Bestwert lag bei 720.000 Pfund (rund 829.000 Euro) für Ayrton Sennas Helm vom Belgien-GP 1992.

Imola 1982 und der Moment, der alles veränderte

Villeneuve trug den Schutz beim San-Marino-GP 1982 in Imola. Ferrari steuerte auf einen Doppelsieg zu und Villeneuve lag vorne. Doch Teamkollege Didier Pironi ging in der Schlussphase trotz interner Absprachen vorbei – Villeneuve wurde Zweiter. Zwei Wochen später verunglückte der damals 32-Jährige im Qualifying zum Belgien-GP tödlich; dabei trug er einen anderen Helm.