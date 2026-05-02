Formel 1: Qualifying von Miami heute live im TV, Livestream und Ticker

Wer holt sich die Pole-Position beim Großen Preis von Miami? Nach rund einem Monat ohne Rennen kämpfen die Piloten der Formel 1 wieder um wichtige Sekunden.
Wer holt die Pole-Position von Miami?
Um 22 Uhr deutscher Zeit steigt auf dem Miami International Autodrome das Qualifying.
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Der 5,412 Kilometer lange Stadtkurs in der US-Metropole mit 19 Kurven verlangt perfekte Abstimmung. Lange Geraden, drei DRS-Bereiche und harte Bremszonen sorgen dafür, dass bereits kleinste Fehler über Sieg oder Niederlage entscheiden können – besonders im Qualifying, wenn alles auf eine Runde ankommt.
Formel 1 meldet sich nach längerer Pause wieder zurück
Das Rennen steigt dann am Sonntag um 22 Uhr. Abgesehen von dem Miami-Sprint ist es das erste F1-Rennen seit mehreren Wochen.
Die ungewöhnlich lange Pause im Rennkalender hatte einen ernsten Hintergrund: Die für April geplanten Grands Prix von Bahrain und Saudi‑Arabien wurden aus Sicherheitsgründen kurzfristig und ersatzlos abgesagt.
Aufgrund der eskalierten Konfliktlage im Nahen Osten konnte die Sicherheit für Teams, Fahrer und Personal nicht gewährleistet werden, weshalb sich Formel 1 und FIA zu diesem Schritt gezwungen sahen.
Da zudem keine realistische Möglichkeit bestand, kurzfristig Ersatzrennen in den dicht gedrängten Kalender einzuschieben, entstand zwischen dem Japan‑Rennen Ende März und dem Miami‑Grand‑Prix Anfang Mai eine rund fünfwöchige Zwangspause.
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