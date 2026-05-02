Formel 1: Qualifying von Miami heute live im TV, Livestream und Ticker

SPORT1 02.05.2026 • 19:00 Uhr Die Jagd nach der Pole Position geht wieder los: Vor dem Großen Preis von Miami kämpfen die Stars der Formel 1 im Qualifying um die bestmögliche Ausgangsposition.

Wer holt sich die Pole-Position beim Großen Preis von Miami? Nach rund einem Monat ohne Rennen kämpfen die Piloten der Formel 1 wieder um wichtige Sekunden.

Um 22 Uhr deutscher Zeit steigt auf dem Miami International Autodrome das Qualifying.

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Der 5,412 Kilometer lange Stadtkurs in der US-Metropole mit 19 Kurven verlangt perfekte Abstimmung. Lange Geraden, drei DRS-Bereiche und harte Bremszonen sorgen dafür, dass bereits kleinste Fehler über Sieg oder Niederlage entscheiden können – besonders im Qualifying, wenn alles auf eine Runde ankommt.

Formel 1 meldet sich nach längerer Pause wieder zurück

Das Rennen steigt dann am Sonntag um 22 Uhr. Abgesehen von dem Miami-Sprint ist es das erste F1-Rennen seit mehreren Wochen.

Die ungewöhnlich lange Pause im Rennkalender hatte einen ernsten Hintergrund: Die für April geplanten Grands Prix von Bahrain und Saudi‑Arabien wurden aus Sicherheitsgründen kurzfristig und ersatzlos abgesagt.

Aufgrund der eskalierten Konfliktlage im Nahen Osten konnte die Sicherheit für Teams, Fahrer und Personal nicht gewährleistet werden, weshalb sich Formel 1 und FIA zu diesem Schritt gezwungen sahen.