Formel 1: Weltmeister meldet sich eindrucksvoll zurück!

SID 01.05.2026 • 23:23 Uhr Weltmeister Lando Norris geht von Startplatz eins in den zweiten Sprint der Saison. Auch sein Teamkollege überzeugt.

Der Weltmeister meldet sich zurück: Lando Norris hat sich in Miami die Pole Position für den zweiten Sprint des Formel-1-Jahres gesichert. Im runderneuerten McLaren drehte der britische Titelverteidiger am Freitag in 1:27,869 Minuten die schnellste Runde des Tages. Auf Platz zwei folgte WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli im Mercedes, Norris-Teamkollege Oscar Piastri startet am Samstag im Rennen über 19 Runden (18.00 Uhr MESZ/Sky) von Rang drei.

Charles Leclerc, der zuvor die einzige Trainingssession im US-Bundesstaat Florida gewonnen hatte, belegte im Ferrari nur Rang vier. Der viermalige Weltmeister Max Verstappen erreichte mit seinem Red Bull den fünften Platz und lag damit vor George Russell im zweiten Mercedes und Rekordweltmeister Lewis Hamilton.

Nico Hülkenberg, der in dieser Saison noch auf seine ersten WM-Punkte wartet, wurde im Audi Zwölfter. Sein brasilianischer Teamkollege Gabriel Bortoleto geht von Platz elf in den Sprint.

Formel 1 pausierte im April

Wegen des Krieges in der Golfregion hatte die Formel 1 die Rennen in Saudi-Arabien und Katar abgesagt, die Königsklasse pausierte fünf Wochen lang. In dieser Zeit wurden aufgrund der Kritik an den neuen Hybridmotoren Anpassungen am technischen Reglement vorgenommen, die auch das Qualifying betreffen. Weil die Antriebe nun weniger elektrische Energie pro Runde sammeln müssen, können die Fahrer bei der Zeitenjagd mehr Vollgas geben. Zudem hat eine Mehrheit der Teams zahlreiche Updates dabei, die das Feld durcheinanderwirbeln.