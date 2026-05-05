2000 Fans nehmen Abschied: Große Trauer um F1-Ikone Zanardi

SID 05.05.2026 • 12:38 Uhr Der frühere Formel-1-Pilot war am 1. Mai unerwartet im Alter von 59 Jahren verstorben.

Rund 2000 Menschen haben am Dienstag in der Basilika Santa Giustina in Padua Abschied vom früheren Formel-1-Piloten Alex Zanardi genommen. Zu den Gästen zählten unter anderem der italienische Sportminister Andrea Abodi, Formel-1-Geschäftsführer Stefano Domenicali sowie Skilegende Alberto Tomba, der wie Zanardi aus Bologna stammt. Am Sarg standen Zanardis Ehefrau Daniela und sein Sohn Niccolo.

Zanardis zweite Karriere im Handbike

Zanardi war am 1. Mai im Alter von 59 Jahren unerwartet gestorben. In der Folge eines Rennunfalls auf dem Lausitzring hatte er vor 25 Jahren beide Beine verloren. Mit dem Handbike begann Zanardi eine zweite Sportkarriere und holte vier Goldmedaillen bei Paralympischen Spielen. Auch auf die Rennstrecke kehrte er in der Tourenwagen-Meisterschaft WTTC zurück.

Papst-Lob bei Trauermesse

Die Trauermesse wurde von Priester Marco Pozza geleitet. Er zitierte in seiner Predigt ein Schreiben von Papst Franziskus aus dem Jahr 2020, in dem der Pontifex Zanardis Lebensmut und Vorbildfunktion lobte.

Formel-1-Jahre und Lausitz-Crash