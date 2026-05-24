Antonelli siegt zum 4. Mal: Mercedes-Drama in Montréal!

SID 24.05.2026 • 23:40 Uhr Im neuen "Krieg der Sterne" zieht der junge Italiener mit dem nächsten Erfolg davon.

Genie und Wahnsinn bei Mercedes: Kimi Antonelli hat die nächste wilde Schlacht im neuen „Krieg der Sterne“ gewonnen und sich mit dem vierten Sieg in Serie zum Topfavoriten auf den WM-Titel aufgeschwungen – George Russell setzte sich in Montréal hart gegen den Teenager zur Wehr, musste dann aber mit einem Motorschaden aufgeben. Lewis Hamilton wurde Zweiter und feierte damit sein bislang bestes Ergebnis im Ferrari, Dritter wurde Max Verstappen im Red Bull.

Mercedes-Duell endet fast im Crash

„Mir fehlen die Worte“, sagte Russell bei Sky, „es war eigentlich ein gutes Wochenende.“ Die intensiven Zweikämpfe habe er „sehr genossen, das war hart, darum geht es doch hier.“

Beide Mercedes-Piloten bekämpften sich auf der Strecke, beide begingen dabei allerdings auch Fahrfehler, mehr als einmal kam es fast zum Unfall – dabei hatten ähnliche Szenen am Samstag im Sprint von Montréal noch ein ausführliches, klärendes Dreiergespräch mit Teamchef Toto Wolff zur Folge.

Russell-Defekt begünstigt Antonelli

Der Defekt an Russells Auto entschied letztlich das Duell, er kam für den Engländer zur Unzeit: Nach schwierigen Wochenenden hatte er sich in Kanada mit dem Sprintsieg und der Pole Position eigentlich wieder in Stellung gebracht. Vor dem nächsten Rennen in Monaco (7. Juni) hat Antonelli nun bereits 43 Punkte Vorsprung.

Charles Leclerc wurde hinter Ferrari-Teamkollege Hamilton Vierter, Nico Hülkenberg verpasste im Audi erneut die Punkte. Für McLaren war es indes ein völlig ruiniertes Rennen. Oscar Piastri wurde nur Elfter, Weltmeister Lando Norris sah nach einem Defekt die Zielflagge nicht. Für beide hatte das Unheil schon vor dem Start begonnen.

Regenpoker: McLaren verzockt sich auf Intermediates

Denn tagelang hatte in Montréal das Wetter am Rennsonntag eine große Rolle gespielt, Regen schien eigentlich unausweichlich – wie zuletzt in Miami nach ähnlichen Ansagen war dann aber alles halb so wild. Vormittags hatte es geregnet, die Strecke trocknete dann ab, und doch sorgte der Wetterbericht weiterhin für Verunsicherung.

Ein paar Tropfen gab es vor dem Start, und so entschied sich so manches Team für Intermediate-Reifen, darunter auch McLaren – ein grober Fehler, das sollte schon bald deutlich werden. Zwar zog Norris nach einem hervorragenden Start von Position drei an beiden Mercedes vorbei, musste aber wenig später die Reifenwahl korrigieren und kam für Slicks an die Box. Das gleiche galt für Hülkenberg im Audi, der dadurch von Startplatz elf weit zurückfiel.

Antonelli und Russell patzen reihum

An der Spitze war nun das Mercedes-Duell eröffnet. Schon in der achten Runde fuhr Antonelli eine harte Attacke, verbremste sich dabei aber und konnte nur knapp einen Unfall vermeiden. Der Teenager war in dieser Phase aber eindeutig der Schnellere, jagte Russell förmlich um die Strecke und versuchte, ihn in einen Fehler zu treiben.

Russell verteidigte sich hart, verbremste sich aber auch wiederholt und musste den Teamkollegen nach 22 Runden ziehen lassen. Doch anstatt nun davonzufahren, unterlief Antonelli der nächste Fehler, Russell war wieder nahe dran, und im nächsten Duell kürzte der Italiener eine Schikane ab.