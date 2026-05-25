"Ich liebe diesen Job": Lewis Hamilton ist wieder da

SID 25.05.2026 • 14:18 Uhr Lewis Hamilton feiert in Kanada sein bislang bestes Ergebnis im Ferrari. Der Rekordweltmeister sieht Anzeichen, dass schon bald der erste Sieg folgen könnte.

Auch für einen Rekordweltmeister kann ein zweiter Platz die Welt bedeuten. „Ich liebe diesen Job, das ist der beste Job der Welt“, sagte Lewis Hamilton nach dem Großen Preis von Kanada – sein bislang bestes Ergebnis im Ferrari hat den Optimismus zurückgebracht beim Engländer, der noch im vergangenen Winter wirkte, als sei für ihn das Karriereende eine ernsthafte Option.

Doch das zweite Jahr bei der Scuderia hat deutlich besser begonnen als das erste. In China fuhr er im März als Dritter erstmals für Ferrari aufs Podest, Montréal brachte nun den bisherigen Höhepunkt in Rot: Rang zwei hinter dem überlegenen WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli im Mercedes.

Hamilton-Optimismus wächst

„Ich kann gar nicht erklären, wie tief wir graben mussten, um so eine Leistung rauszuholen“, sagte Hamilton über die vergangenen Monate. Das Team habe im Hintergrund „Berge versetzt, damit ich mich mit dem Auto wohlfühle. Und endlich zeigt sich das in den Ergebnissen.“ Auch auf das Teamduell wirkt es sich aus: In drei der bislang fünf Grands Prix des Jahres landete Hamilton vor Charles Leclerc, in dieser Wertung führte er seit seiner Ankunft bei Ferrari noch nie.

In Kanada setzte er sich nach einem intensiven Duell mit Max Verstappen letztlich knapp vor seinem einstigen Dauerrivalen im Red Bull durch. Begünstigt wurde der zweite Platz auch durch einen ganz schwachen Sonntag von McLaren, Weltmeister Lando Norris kam nach anhaltenden technischen Probleme nicht ins Ziel.