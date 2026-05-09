Formel 1: Wolff sorgt sich um „Rohdiamant“ Antonelli

SID 09.05.2026 • 11:05 Uhr Der 19-Jährige werde in der Formel 1 sicher auch durch schwierige Phasen gehen. Aktuell trage er eine große Last - gemeinsam mit Jannik Sinner.

Toto Wolff warnt angesichts des Enthusiasmus um Shootingstar Kimi Antonelli vor zu hohen Erwartungen an den Formel-1-Piloten. „Er verdient jede Anerkennung, die er bekommt, aber gleichzeitig müssen wir Maß halten“, sagte der Mercedes-Motorsportchef im Interview mit der Gazzetta dello Sport. Die Formel 1 basiere auf Konstanz, Antonelli benötige „Raum, um zu wachsen und seine Geschichte ohne zu großen Druck zu schreiben.“

Wolff fürchtet italienischen Erwartungsdruck

Antonelli, 19 Jahre alt, gewann zuletzt drei Rennen in Folge, führt die WM an – und Italien wartet seit 1953 auf einen Formel-1-Weltmeister. Besonders die öffentlichen Erwartungen bereiten Wolff daher Sorgen. „Genau das macht mir Angst“, sagte der Österreicher. Nach dem starken Saisonstart könne es auch schwierigere Phasen geben: „Ich möchte nicht, dass die Öffentlichkeit dann sagt: ‚Oh, was ist passiert? Haben wir uns in ihm getäuscht?’“ Antonelli müsse „wie ein Rohdiamant“ behandelt werden, von „den Medien, den Fans und dem Team“.