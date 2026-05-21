Comeback auf der Nordschleife? Verstappen gibt sich kampfeslustig

SID 21.05.2026 • 22:37 Uhr Der viermalige Formel-1-Weltmeister hatte am vergangenen Wochenende sein Debüt bei den 24 Stunden gegeben und den Sieg auf bittere Weise verpasst.

Max Verstappen ist zurück in der Formel 1, die Nordschleife bekommt er aber noch nicht aus dem Kopf. „Es fühlt sich an wie eine offene Rechnung“, sagte Verstappen am Donnerstag.

Den Sieg bei seinem Debüt beim 24-Stunden-Rennen hatte er am vergangenen Wochenende auf bittere Weise verpasst.

„Ich will dieses Rennen gewinnen, also will ich noch mal teilnehmen“, sagte er nun in Montréal: „Natürlich muss der Kalender das erlauben.“

Verstappen auch nächstes Jahr auf der Nordschleife?

In diesem Jahr fiel das Langstreckenrennen auf der Nordschleife auf ein freies Wochenende in der Formel 1, zwischen den Rennen in Miami und Montréal (Sonntag, 22.00 Uhr).

Die Ausgabe 2027 wird am 29./30. Mai stattfinden, es wirkt damit wahrscheinlich, dass die Veranstaltung auch im kommenden Jahr nicht mit der Königsklasse kollidiert.

Verstappen lag mit seinem vierköpfigen Team im Mercedes-AMG GT3 lange Zeit in Führung, ein Defekt an der Antriebswelle nahm ihm keine vier Stunden vor dem Zieleinlauf dann aber die Chance auf den Sieg.

„Alles lief sehr gut, aber leider ist es immer noch ein mechanischer Sport“, sagte Verstappen, „trotzdem war die gesamte Erfahrung etwas, was ich sehr genossen habe.“