Ralf Schumacher plädiert für Hamilton-Rücktritt

Lars Hinzberg 13.05.2026 • 22:09 Uhr Mit 41 Jahren fährt Lewis Hamilton aktuell seine zwanzigste Formel-1-Saison. Geht es nach Ralf Schumacher, dürfte es auch die letzte werden. In einem Podcast empfiehlt er dem Briten ein Karriereende nach Ablauf der Saison.

Mit sieben WM-Titeln zählt Lewis Hamilton zu den erfolgreichsten Fahrern der Formel 1 Geschichte. Genauso viele Titel konnte nur Michael Schumacher holen. Nach einem sechsten Platz im vergangenen Jahr und Platz fünf in der laufenden Saison rückt der alleinige Rekord in immer weitere Ferne.

Im Sky Podcast „Backstage Boxengasse“ Boxengasse riet Ralf Schumacher ihm deshalb jetzt, das Cockpit zum nächsten Jahr zu räumen.

Zwei Ex-Weltmeister im Fokus

„Hamilton hat auch für sich alles erreicht, was er erreichen kann […] Aber ich glaube, alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei“, befand der TV-Experte.

Gleiches gelte auch für einen anderen großen Namen. „Es wird Zeit – und das Gleiche muss ich auch bei Fernando Alonso sagen: Hamilton und Alonso hatten eine wunderbare Zeit in der Formel 1. Jetzt wird es für beide aber Zeit, ihre Cockpits am Ende des Jahres zu räumen und jungen Leuten eine Chance zu geben.“ Mit 44 Jahren ist der zweimalige Weltmeister der älteste Fahrer im aktuellen Feld.

Während Hamilton nach einem enttäuschenden Jahr 2025 immerhin eine Podiumsplatzierung in der laufenden Saison holen konnte, steht Alonso für Aston Martin aktuell bei mageren null Punkten.

Neue Generation in den Startlöchern

Die Nummer eins bei der Scuderia ist Hamilton ohnehin nicht mehr. In der Fahrerwertung lag Charles Leclerc im letzten Jahr 86 Punkte vor Hamilton. In diesem Jahr rechnet sich der Monegasse auf Platz drei noch Chancen im Titelkampf aus.

Als zukünftigen Kollegen für Leclerc hat Schumacher auch schon einen Vorschlag. Der Brite Oliver Bearman soll seinen Landsmann Hamilton beim italienischen Rennstall ersetzen. Er „hat die Chance verdient, in einem Ferrari zu sitzen. Und ich glaube auch, der wird sogar, wenn er die Chance bekommt, eine Aufgabe sein für Charles Leclerc“, befindet der ehemalige Williams-Pilot.

Der 21-Jährige startet aktuell für das US-Team Haas und belegt mit 17 Punkten Platz acht der Fahrerwertung.

Abschied beim Heimspiel?

Hamiltons Vertrag endet nach der aktuellen Saison. Angeblich mit einer einseitigen Verlängerungs-Option bis 2027. Immer wieder machen jedoch Gerüchte die Runde, die Motorsport-Legende könnte mit einem Rücktritt eigenmächtig seiner Formel-1-Zeit ein Ende setzen.