Formel 1 heute live: Das Rennen beim Großen Preis von Montreal im TV, Stream und Ticker

Die Saison 2026 nimmt in der Formel 1 endgültig wieder Fahrt auf. Am Sonntag steht in Kanada mit dem Großen Preis von Montreal das nächste Highlight auf dem Programm. Start des fünften Rennens des Jahres (im LIVETICKER) ist um 22 Uhr MESZ.
Schlägt Russell im WM-Kampf zurück?
Als Favoriten gehen erneut die beiden Mercedes-Piloten George Russell und der WM-Führende Kimi Antonelli ins Rennen. Die Pole Position sicherte sich am Samstag jedoch Russell, der in der Fahrerwertung weiter hinter seinem Teamkollegen liegt. Schon in der Sprint-Qualifikation war der Brite nicht aufzuhalten und fuhr den Sieg im Sprint trotz einiger hitziger Duelle mit Antonelli ins Ziel.
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Das bislang makellose Wochenende dürfte besonders dem Selbstvertrauen von Russell guttun. Seit dem Saisonauftakt Anfang März in Melbourne wartet der Brite auf einen Rennsieg. Youngster Antonelli hatte zuletzt dreimal in Folge das Hauptrennen gewonnen. In der WM liegt der 19-Jährige mit 18 Punkten in Führung.
„Ich bin ziemlich zufrieden. Es war zwar noch ein bisschen Luft nach oben, aber George ist eine tolle Runde gefahren“, analysierte Antonelli das Ergebnis und betonte: „Jetzt richten sich alle Augen auf das Rennen.“
Regenchaos in Kanada?
Hinter den beiden Mercedes-Fahrern lauern Weltmeister Lando Norris und McLaren-Teamkollege Oscar Piastri, die auf den Positionen drei und vier starten werden. Dahinter folgen Lewis Hamilton im Ferrari und Max Verstappen im Red Bull. Auf seine ersten Punkte im Audi hofft auch Nico Hülkenberg, der wie schon im Sprint-Qualifying und überhaupt häufiger in der Saison auf Platz elf starten wird.
Ein möglicher Regeneinbruch könnte das Rennen am Sonntag stark beeinflussen. Mercedes veränderte bereits vor dem Qualifying einige Dinge am Auto, um sich auf die befürchteten Bedingungen vorzubereiten. „Das Wetter wird morgen anders sein“, versicherte auch Norris und erklärte zuversichtlich, McLaren sei “ gut aufgestellt und genau dort, wo wir sein müssen.“
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