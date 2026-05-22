Sprint-Quali: Mercedes dominiert weiter

SID 22.05.2026 • 23:45 Uhr Mercedes bleibt in der Formel 1 eindeutig das Maß aller Dinge. Die Konkurrenz war mit neuer Hoffnung nach Kanada gekommen, muss sich aber erstmal geschlagen geben.

George Russell hat sich die Pole Position für den Formel-1-Sprint in Kanada gesichert und damit im Mercedes-Duell mal wieder einen Erfolg gegen Kimi Antonelli gefeiert.

Im Qualifying für das Kurzrennen beim Grand Prix in Montréal setzte sich der Engländer knapp vor dem WM-Spitzenreiter durch – die Konkurrenz war mit neuer Hoffnung nach Kanada gekommen, musste sich am Freitag aber erstmal geschlagen geben.

Weltmeister Lando Norris im McLaren holte Startplatz drei für den Sprint, in dem es bereits am Samstag (ab 18.00 Uhr im LIVETICKER) um Punkte geht. Das Hauptrennen folgt am Sonntag (ab 22.00 Uhr im LIVETICKER). Vierter wurde Oscar Piastri im zweiten McLaren, selbst nur knapp vor dem Ferrari-Duo Lewis Hamilton und Charles Leclerc.

Formel 1: Verstappen enttäuscht als Siebter

Max Verstappen im Red Bull wurde Siebter. Nico Hülkenberg im Audi landete – wie so oft in dieser Saison – auf Rang elf und verpasste knapp den letzten Abschnitt der Quali. Am Samstag hat er damit aber erneut die Chance auf seine ersten Punkte in dieser Saison.

Die Konkurrenz hatte zuletzt aufsteigende Form gezeigt, dank erfolgreicher Updates waren McLaren, Ferrari und Red Bull beim vergangenen Rennen in Miami deutlich näher dran an Mercedes und in Phasen des Wochenendes gar überlegen. In Kanada hat nun aber auch Mercedes seine ersten größeren Neuerungen des Jahres am Auto, diese funktionierten schon ab dem ersten Training hervorragend.